YENİ Parti Milletvekili Özçağdaş: Yüksekova’da yatırımlar bina mezarlığına döndü

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) -YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Hakkari ve Yüksekova temaslarının ardından yaptığı açıklamada, ilçenin havaalanı, hastane, doğal gaz, organize sanayi bölgesi, eğitim ve gümrük kapısı başta olmak üzere birçok alanda sorun yaşadığını savundu. Özçağdaş, "Yüksekova'da yatırım kararları verenlerin son derece yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum. Buranın da bir bina mezarlığına döndüğünü görüyorum" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Hakkari ve ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Yüksekova'da açıklama yaptı. YENİ Parti Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli ve Yüksekova İlçe Başkanı Kerem Özcanan'ın da katıldığı açıklamada Özçağdaş, ilçenin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Hakkari'de dün çeşitli temaslarda bulunan Özçağdaş, bugün Yüksekova'da parti teşkilatıyla bir araya geldi. Özçağdaş, Yüksekova'nın nüfus ve ekonomik potansiyeline dikkat çekerek ilçenin sahip olduğu imkanların yeterince değerlendirilmediğini söyledi.

Yüksekova'nın Türkiye'deki birçok ilden daha büyük bir ilçe olduğunu belirten Özçağdaş, ilçenin sınır ticareti açısından önemli bir konumda bulunduğunu ifade ederek, "Yüksekova, Türkiye'deki bazı illerden daha büyük bir ilçe. Resmi nüfusa baktığınızda 121 bin, yaklaşık 150 bine yakın bir nüfustan söz ediyoruz. Hakkari'nin Irak ve İran'a açılan üç sınır kapısı var. Yüksekova'ya yakın olan sınır kapılarından biri Türkiye'nin en önemli sınır kapılarından bir tanesi. Fakat bu gümrüğün Yüksekova'ya pek bir hayrı yok. Türkiye'ye ve ekonomimize hayrı var ama burada yaşayan insanlara bir refah üretilemiyor" dedi.

Sınır bölgesindeki ekonomik potansiyelin bölge halkına da yansıtılması gerektiğini savunan Özçağdaş, serbest ticaret merkezi ve ortak kullanım alanları gibi modellerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"30 BİNDEN FAZLA GENÇ İÇİN GELECEK OLUŞTURULMALI"

Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özçağdaş, bölgenin ilçenin ekonomik geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, "Buradaki 30 binden fazla gencin eğer işi yoksa bu büyük potansiyel aynı zamanda büyük bir sorundur. Gençlerimizin intiharlarının artmış olması Yüksekova için temel bir sosyal problemdir. Gençlerimize bir gelecek sunmalıyız" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımların hızlandırılması gerektiğini belirten Özçağdaş, özellikle doğalgazın bölgeye hızlı şekilde ulaştırılmasının önemine dikkati çekti. Yüksekova'da doğalgaz çalışmalarına ilişkin kendisine çeşitli sorunların aktarıldığını söyleyen Özçağdaş, Karayolları Genel Müdürlüğü, ilgili şirket ve belediye arasındaki görüşmeler nedeniyle sürecin geciktiğini ileri sürdü.

"HAVAALANI ÜÇ AYDA TAMAMLANABİLİR"

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na ilişkin de eleştirilerde bulunan Özçağdaş, havalimanının 1 Mart'ta kapatıldığını ve çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını hatırlatarak, sürenin daha da kısaltılabileceğini savundu. Özçağdaş, "Bu havalimanını bir yılda değil, üç ayda tamamlayabilirsiniz. Şimdi devreye girseniz aralığa kadar tamamlayabilirsiniz" dedi.

Yatırım kararlarına yönelik eleştirilerini sürdüren Özçağdaş, "Gördüğüm şey, yatırım kararlarını verenlerin son derece yanlış kararlar verdikleri. Yapılan ihalelerin bir sonuç üretmediği ve buranın da bir bina mezarlığına döndüğüdür" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'daki hastane yatırımına ilişkin de eleştirilerde bulunan Özçağdaş, ilçede yıllardır hastane konusunda sorun yaşandığını öne sürdü. Özçağdaş, "Siz Yüksekova'da 10 yıldır yapamadığınız hastaneyi neden yapamadığınızı açıklayın. Defalarca ihale ettiniz, yapamadınız. Bir daha yapmaya kalktınız, bir daha yaptınız. Dünya kadar para harcadınız. Şimdi Türkiye bilsin, bu kadar para harcadığınız hastane binasını terk ettiniz, yeni bir hastane binası yapıyorsunuz" diye konuştu.

Özçağdaş, önceki hastane yatırımında yaklaşık 30 milyon avronun harcandığını ileri sürerek, "Siz babanızın parasını mı harcıyorsunuz" diye sordu.

KAYMAKAMLIK BİNASI VE ÖĞRETMENEVİ VURGUSU

Yüksekova Kaymakamlığı'nın mevcut binasına ilişkin de konuşan Özçağdaş, kaymakamlık hizmetlerinin yaklaşık beş yıldır bir okul binasında sürdüğünü belirterek, "Bir ilçede, nüfusu 150 bine yakın insan olan bir ilçede kaymakamlığın nasıl binası olmaz? Beş yıldır bir okul binası kaymakamlık olarak kullanılıyor" dedi. Öğretmenevi konusuna da değinen Özçağdaş, binanın boşaltılmasına rağmen henüz yıkım işleminin tamamlanmadığını belirterek, ilçedeki öğretmenlerin barınma sorununa dikkati çekti.

Yüksekova'nın genç nüfusuna ve eğitim altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özçağdaş, ilçede spor lisesi bulunmadığını söyledi. Meslek yüksekokulunun mevcut fiziki koşullarını da eleştiren Özçağdaş, ilçede üniversite yatırımlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Suat Özçağdaş, "Yüksekova dedi ki 'Dün akşam Ankara bizi unutmuş.' İktidar partisi mensupları çıkıp desin ki 'Her şey yolunda, YENİ Parti milletvekili doğru söylemiyor. Böyle bir hastane faciası yaşanmadı, böyle bir meslek yüksekokulu sorunu yok, üniversitede her şey tıkırında, yatırımlar Yüksekova'da yapılıyor'" diye konuştu.