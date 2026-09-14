YENİ Parti milletvekilleri Edirne\'de esnafın sorunlarını dinledi

(EDİRNE) - YENİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala ile İstanbul Milletvekili Namık Tan, partilerinin Edirne'deki saha çalışmalarına katıldı.

YENİ Parti, Edirne'de saha çalışmalarını başlattı. Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala ile İstanbul Milletvekili Namık Tan, Saraçlar Caddesi'nde esnafın sorunlarını dinledi. Çalışmalara Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ilçe belediye başkanları ve partiler de destek verdi.

YENİ Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bu bir kader değildir. Biz YENİ Parti olarak Türkiye'nin bu tabloyu değiştirebilecek güce sahip olduğuna inanıyoruz. Türkiye yoksul bir ülke değildir. Türkiye üretme kabiliyetini kaybetmiş bir ülke değildir. Türkiye'nin insan kaynağı, toprağı, sanayisi, girişimcisi ve gençleri vardır. Eksik olan akılcı, şeffaf, üretimi önceleyen ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlet yönetimidir. Biz ekonominin talimatla değil, kuralla yönetilmesini istiyoruz. Çünkü yatırımcı güven ister. Çiftçi alın terinin karşılığını ister. Esnaf yarını görmek ister. Genç iş ve özgür bir gelecek ister."