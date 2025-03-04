Yeni Radyoterapi Cihazı Açıldı - Son Dakika
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Yeni Radyoterapi Cihazı Açıldı

Yeni Radyoterapi Cihazı Açıldı

Zonguldak BEUN Hastanesinde yeni nesil radyoterapi cihazının açılışı törenle gerçekleştirildi.

04.03.2025 06:25
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesinde Radyasyon Onkoloji Kliniğine kazandırılan yeni nesil radyoterapi (lineer hızlandırıcı) cihazının açılışı gerçekleştirildi.

İbni Sina Kampüsü BEUN Hastanesinde gerçekleşen açılış törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır ve hastane yönetimi katıldı.

Radyasyon Onkoloji Kliniğine kazandırılan yeni nesil radyoterapi cihazının (lineer hızlandırıcı) açılış kurdelesini kesmeden önce Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Üniversiteye cihazın kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek cihazın başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olmak üzere sağlık hizmetinden faydalanacak olan tüm Zonguldak halkına hayırlı olmasını ifade etti. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile birlikte Radyoterapi cihazının açılış kurdelesini kesen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Radyasyon Onkoloji Kliniğinde açılışı yapılan yeni nesil radyoterapi cihazı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Akabinde Vali Hacıbektaşoğlu, BEUN Hastanesinde tedavi altındaki hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yeni nesil radyoterapi cihazın açılış töreninin ardından açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, cihazın Batı Karadeniz Bölgesinin sağlık üssü olan BEUN Hastanesine kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada açılış törenini gerçekleştirdiğimiz cihazın, hastalarımıza daha kaliteli ve daha etkili bir tedavi sunmamıza olanak sağlayarak iyileşme süreçlerine de katkı sağlayacaktır. Bizler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak hem kayda değer akademik çalışmalarla hem de sağlık hizmetlerine sunduğumuz ve sunmayı hedeflediğimiz nitelikli faaliyetlerle şehrimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Her geçen gün ivmesini daha da artırarak sadece bölgesinde değil, Türkiye'nin birçok yerinden ve farklı ülkelerden sağlık hizmeti almak için Üniversite Hastanemiz tercih edilmekte ve sunduğu hizmetlerden dolayı takdir görmektedir. Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bu tür yatırımlar, sadece hastalarımızın tedavi süreçlerini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Üniversitemizin sağlık alanındaki gücünü de pekiştiriyor. Bu vesileyle Üniversitemize ve şehrimize kazandırdığımız ve hastalarımızın iyileşme sürecine önemli katkılar sunacağına inandığımız bu cihazın, açılış törenine teşrif ederek bizleri onurlandıran Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte bugün bizimle olan tüm akademik ve idari personelimiz ile böylesine anlamlı bir hizmetin Üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca radyoterapi cihazının Değerli Zonguldak halkı ile bölgemizden ve farklı bölgelerden sağlık hizmetinden faydalanmak için BEUN Hastanesine gelecek hastalarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum." sözlerini ifade etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kazandırılan radyoterapi cihazıyla birlikte işlem kapasitesi artarak Hastanede günde 130 hastaya kadar hizmet verilecek. Bununla birlikte yeni nesil radyoterapi cihaz ile önceden yapılamayan nokta atış tedavileri ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapi hizmeti devreye girdi. Cihazdaki bu özellik sayesinde hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Radyoterapi Cihazı Açıldı - Son Dakika

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