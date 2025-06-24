Yeni Sosyal Konut Hamlesi Başlıyor - Son Dakika
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Yeni Sosyal Konut Hamlesi Başlıyor

Yeni Sosyal Konut Hamlesi Başlıyor
24.06.2025 14:58
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Bakan Murat Kurum, 81 ilde yeni sosyal konut projeleri için girişimcilerle işbirliği yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde yeni bir sosyal konut hamlesine başlıyoruz. Bu sosyal konut projelerinde de girişimcilerimizden, yapı sektörüne dair yeni projeleri ortaya koymalarını, yeni teknolojileri geliştirmelerini ayrıca bekliyoruz. İşte bugünkü Anahtar Fikirler Zirvesi'yle; yapacağımız işbirliğine dair çok büyük bir adım atmış bulunuyoruz. Gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik yenilikçi teknolojiler geliştiren startup ekosistemiyle iş birliklerinin ilk tohumunu ekiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli'deki bir otelde düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi programına katıldı. Program 1 dakikalık saygı duruşunda buluşulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı. Program sonunda Bakan Kurum'a hediye verildi.

"Şehri afetlere dirençli hale getireceğiz"

Programda bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl 23 Nisan'da İstanbul'da yaşadığımız depremi hatırımızdan bir an bile çıkaramayız. Depreme karşı hazırlığın, kentsel dönüşümün aciliyetini daima hatırımızda tutmalıyız. İstanbul'umuzda hem kentsel dönüşüm hem sosyal konut projeleriyle şehri afetlere dirençli hale getireceğiz. Bu manada kamu ve özel sektörümüzün işbirliğine her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyorum. Ben sadece Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak değil hem sektörün her kademesinde hizmet vermiş biri, hem de bu ülkenin bir evladı olarak sizlere söz veriyorum. Tüm birimlerimizle, genel müdürlük ve başkanlıklarımızla; sektörün önünü açacak her türlü desteği sağlamaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Bu cennet vatanın her karışını; afetlere hazır hale getirmek için göstereceğiniz her çabanın en büyük destekçisi biz olduk, yine biz olacağız" diye konuştu.

"81 ilimizde yeni bir sosyal konut hamlesine başlıyoruz"

Sektöre katkı sunacak tüm girişimlerin, bakanlığın tedarik zincirine entegre olmasını sağlayacaklarını belirten Bakan Kurum, "Şu anda Anadolu coğrafyasının, vatan toprağımızın etrafı adeta bir ateş çemberine dönüştürülüyor. Böylesi dönemlerde ülkelerin verdiği refleksler, her zamankinden daha kıymetlidir. Özellikle üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yapı sektörümüz her türlü olasılığa karşı hazır olmalı; gayreti elden bırakmamalıdır. Bu manada ben de medeniyetimizin başkenti İstanbul'dan diyorum ki; çok çalışacağız, sanayicimizle üretmeye, gençlerimizle yeni fikirleri hayata geçirmeye; aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Yine yıl sonunda bildiğiniz gibi 81 ilimizde yeni bir sosyal konut hamlesine başlıyoruz. Bu sosyal konut projelerinde de girişimcilerimizden, yapı sektörüne dair yeni projeleri ortaya koymalarını, yeni teknolojileri geliştirmelerini ayrıca bekliyoruz. İşte bugünkü Anahtar Fikirler Zirvesi'yle; yapacağımız işbirliğine dair çok büyük bir adım atmış bulunuyoruz. Gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik yenilikçi teknolojiler geliştiren startup ekosistemiyle iş birliklerinin ilk tohumunu ekiyoruz. Her şeyden önce; 'Zirveyi yaptık, konuştuk, dağıldık' olmayacak. Bu işin paçasına dört elle yapışacağız. Süratle; zirve öncesinde başlattığımız pilot uygulamaları genişleteceğiz. Hızlıca; tüm girişimlere destek olmak için; mentorluk programlarına başlayacağız. Sektörümüze katkı sunacak tüm girişimlerin, Bakanlığımızın tedarik zincirine entegre olmasını sağlayacağız. ve son olarak da; bu girişimlerin büyüme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları tüm finansal desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Emlak Konut'un tecrübelerini sektör ile paylaşması, bu anlamda öncü olması hiç şüphesiz ülkemize ve şehrimize çok önemli katkılar sunuyor. Böyle bir etkinlik yapılacaksa 58 üniversitesi olan, 1 milyondan fazla üniversite öğrencisi olan, teknoparkların önemli bir kısmına ev sahipliği yapan İstanbul'umuzda Emlak Konut'un öncülüğünde olması en isabetlisiydi. İnanıyorum ki bu etkinlik şehrimize, sektörle birlikte, paydaşlarla birlikte hayırlı neticeler getirecek. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Teknoloji gelişiyor, insanların beklentileri ve ihtiyaçları değişiyor. Savunma sanayisinde olduğu gibi, Emlak Konut'un öncülüğünde, bu yapılanlar ile birlikte sektörümüz ciddi anlamda nefes alacak. Milli ve yerli sanayimize katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Sosyal Konut Hamlesi Başlıyor - Son Dakika

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