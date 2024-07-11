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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir"

"(En düşük emekli aylığına yapılacak zam) Gözümüz, kulağımız Külliye'de yapılacak olan bu toplantıdadır"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Halkın enflasyonunu görmek için halkın arasına girmek lazımdır. En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurlu toplantısının ardından parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözlerine Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anarak başlayan Kılıç, aynı olayların bugün de Gazze'de yaşandığını söyledi.

"Gözümüz, kulağımız Külliye'de yapılacak olan bu toplantıdadır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın en düşük emekli maaşına zam için yapacağı toplantıya dikkat çeken Kılıç, "Ekonomi yönetimi bugün bir toplantı yapacak. Bu toplantıya iktidar partisi yetkilileri de katılacak. Gözümüz, kulağımız Külliye'de yapılacak olan bu toplantıdadır. Çünkü rakamlar sağımızda ve solumuzda yer almaktadır. Türkiye'de yıllık enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakam itibarıyla yüzde 71,60, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı ve yürürlük kazanan elektrik zammı yüzde 38. Rakamlar burada, yeşil olduğuna bakmayın, karanlık ve karamsar bir tablo. Yüzde 38 elektrik zammı demek, iğneden ipliğe her şeye önümüzdeki ay daha yüksek zamlar gelecek. Enflasyon rakamı bu göstergenin altına düşmeyecek demektir. Enflasyon böyle yaşanırken, memur maaşı, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne durumda? İşte burada gördüğünüz tablo, en düşük emekli aylığına düşürülen zam yüzde sıfır, asgari ücret için düşünülen artış aynı şekilde yüzde sıfır" dedi.

"Bekleyen kanun tekliflerimize ivedilikle cevap verilmesi gerekiyor"

Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları kanun tekliflerinin hala beklemede olduğunu aktaran Kılıç, şunları söyledi:

"Temmuz ayının son haftası TBMM tatile girecek. Bekleyen kanun tekliflerimize ivedilikle iktidar çoğunluğunun cevap vermesi gerekiyor. Kademeli emeklilik bekleyenlerle ilgili kanun teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Acilen genel kurulun gündemine alınması ve kanunlaştırılması lazımdır. Staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili kanun teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Acilen genel kurulun gündemine alınmalı ve yasalaştırılmalıdır. Taşeron çalışanlarla ilgili kanun teklifimiz TBMM gündeminde beklemektedir. Acilen gündeme alınmalı ve yasalaştırılmalıdır. Kamu mühendisleriyle ilgili kanun teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Acilen Meclisin gündemine alınmalı ve tatilden önce kanunlaştırılmalıdır. Süresiz nafaka mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesine ilişkin kanun teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Acilen Meclisin gündemine alınmalı ve tatilden önce süresiz nafaka meselesine ilişkin kanun teklifimiz de yasalaştırılmalı, bu mağduriyet ortadan kaldırılmalıdır. Bu ve bunun gibi daha birçok kanun teklifimiz TBMM'de beklemede. Meclis muhalefet milletvekilleri tarafından verilen kanun tekliflerini gündemine almayacaksa, yasalaştırmayacaksa, demokrasinin gereği yapılmayacaksa Meclis çalışmaları sorgulanır hale gelecektir."

"En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir"

Emekli aylıklarına zam yapılması çağrısında bulunan Kılıç, "Ekonomi yönetimini rakamları doğru okumaya davet ediyoruz. Türkiye'nin ekonomi gerçeklerini doğru bir gerçekten izlemeye davet ediyoruz. Halkın enflasyonunu görmek için halkın arasına girmek lazımdır. En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları orantılı olarak aşağıdan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir" diye konuştu.