Yenidoğan Bakımında Yüzde 100 Doluluk!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan biriminde doktorlar ve hemşireler bebekler adeta gözleri gibi bakıyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Selvi Gülaşı, yenidoğan ünitelerinde yüzde 100 dolulukla hizmet verdiklerini anlatarak, bebeklerin adeta kapalı bir kutu olduğunu ve sadece uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Yenidoğan çetesi operasyonu tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Dünyaya gözlerini açan bebeklerin bazıları kimi erken doğum, kimi ise doğum sırasında gelişen problemler nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınıyor. Bu bebekler üzerinden yapılan skandallar gündemdeyken uzmanlar, sürece ilişkin bilgiler verdi.

"Yüzde 100 doluluk ile hizmet veriyoruz"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Selvi Gülaşı, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Doç. Dr. Gülaşı, her zaman yüzde 100 doluluk ile hizmet verdiklerini anlatarak, "Ünitemizde 5 yenidoğan uzmanı ve 3 yan dal ihtisası yapan uzmanımızla görev yapıyoruz. Hemşirelerimiz yenidoğan sertifikasına sahip. Önümüzdeki günlerde de yeni hemşirelere yenidoğan eğitimi verilip, sertifika verilecek. Ailelere her gün bilgi veriyoruz ve eğitim yapıyoruz. Ünitemizde çok fazla prematüre bebeklerimiz var. Başka ünitelere gönderemiyoruz. Yüzde 100 doluluk ile hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Hangi özel hastanede hangi imkanın olduğunu biliyoruz"

Bebeklerin sevkinde 112 Acil Çağrı Merkezi'yle koordineli çalıştıklarını vurgulayan Doç. Dr. Selvi Gülaşı, daha sonra şunları söyledi:

"Bebeklerin sevkinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile ortak çalışıyoruz. Önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sevk çekiyoruz, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi, önce devlet hastanelerinde yer araştırıyor. Eğer devlet hastanelerinde yer bulunmaz ise ekipler Adana içerisindeki özel hastaneleri araştırır. Biz yenidoğan birimi olarak Adana içerisinde birbirini tanıyan bir camiayız. Hangi özel hastanede hangi imkanın olduğunu biliyoruz. Hangi bebeğin hangi üniteye uygun olduğunu biliyoruz. O nedenle bebeklerin sevkinde de yine bizler koordineli çalışıyoruz."

"Çok sağlıklı bebekler biranda hastalanabiliyor"

Yenidoğan bebeklerin adeta kapalı bir kutu olduğunu ve her an komplikasyonlarının gelişebileceğini aktaran Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Selvi Gülaşı, "Bebek çok güzel 3 kilogram ağırlığında doğabilir. Ancak 1 saat sonra nefes almasında sadece inleme sesi olması bebeği yenidoğan yoğun bakımına almamız için bir sebeptir. Çünkü hiçbirimiz normal nefes aldığımızda başka kaslarımızı kullanmıyoruz. Bu bebeklerin çoğu kendiliğinden düzelse de bazen düzelmiyor. Çok sağlıklı bir bebek doğurdunuz ama 3 gün sonra bebek emmiyor ve kusmaya başlıyor. Bu bebeği geldiği zaman yenidoğana alınması ve bir sürü işlemin yapılması arasındaki süre oldukça kısa. Bebek geliyor ve biranda boğazına tüp koyma, göbeğine katater yerleştirme, diyalize girme gibi işleme maruz kalabiliyor. Aileler, 'Biz bebeği getirdiğimizde böyle değildi' diyebilir ama bu işlemlerin yapılması hayat kurtaran yöntemler. Yenidoğan bebekler gerçekten kapalı bir kutudur. Yenidoğan her bebeğe karşı en önemli görevimiz onu muayene etmektir. Bizler, muayene ile doğuştan olan durumları tespit ve takip ederek hastalıkları önceden görmeyi hedefleriz" ifadelerini kullandı. - ADANA