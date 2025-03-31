Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar\'ın Oğlu Bülent Yaşar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın vefat eden oğlu Bülent Yaşar, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın 52 yaşındaki oğlu Bülent Yaşar, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bülent Yaşar'ın cenazesi, bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki merkez Ulu Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski Kültür ve Turizm Bakanlarından Ertuğrul Sağlam ve protokol üyeleri katıldı. Yaşar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR