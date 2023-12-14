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Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı

Türkiye'nin en büyük 'yerinde kentsel dönüşüm' projelerinden biri olan Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yapılan projede, vatandaşlar depreme dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşacak.

Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde kura çekimi yapıldı
14.12.2023 - 13:25,  Güncelleme: 13:44
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- Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında kura çekim gerçekleştirildi

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük 'yerinde kentsel dönüşüm' projelerinden biri olan Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük 'yerinde kentsel dönüşüm' projesi Gaziosmanpaşa'da devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan konutlar için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kura çekime Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden de katıldı. Proje tamamlandığında Gaziosmanpaşalı vatandaşlar 527 konut, 11 dükkan, 882 araçlık otopark, 7 bin 500 metrekare yeşil alan, zengin sosyal tesis alanlar ve çocuk oyun alanlarının oluşturulduğu depreme dayanıklı ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacak.

"Komşuları değil konutları yeniliyoruz"

Kura çekimi ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa'da yerinde kentsel dönüşüm kapsamında bir proje de daha kuraları çekiyoruz. Biz bu proje de 538 bağımsız birim ve 7 tane dükkanı şu anda hak sahipleri ile buluşturuyoruz. Biz konutlarla burada insanları buluştururken aslında onlara depreme dayanıklı, konforlu, altyapı sorunu olmayan, mülkiyet problemi kalmayan güvenli konutlar teslim ediyoruz. Doğal olarak İstanbul'un en önemli problemlerinin başında gelen otopark açısından da her bağımsız birim de bir otopark inşa ediyoruz. Sloganımız ise 'komşuları değil konutları yeniliyoruz'. Bu yerinde kentsel dönüşümle aslında Gaziosmanpaşa'da hızlı bir şekilde Gaziosmanpaşa'yı değiştirmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Kuralarımızı çeken vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarına kadar da bu konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Bir yandan temel atıyor, bir yandan kura çekiyor, bir yandan hak sahiplerine yeni konutlarımızı teslim ediyor bir yandan da yeni bölgeler de vatandaşlarımızla uzlaşma çalışmalarının sürdürerek yeni kentsel dönüşüm bölgelerinde çalışmaları başlatmaya gayret ediyor, bir yandan da başlamış olanları bir an önce bitirip hak sahipleri ile buluşturmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenimahalle Evleri 9A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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