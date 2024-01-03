 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yenipazar'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenipazar'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki kişinin adresine yapılan operasyonda, 1700 adet Extacy, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

03.01.2024 - 19:26,
Abone Ol

- Yenipazar'da uyuşturucu operasyonu

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki kişinin adresine Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Nazilli ve çevre ilçelerde Narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi tam gaz devam ediyor. Yenipazar ilçesinde bir ikamette bir kadın ve bir erkeğin uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit ederek operasyon düğmesine bastı. Nazilli Narkotik Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gece KOM Grup Amirliği ve Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin de desteği ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranana H.T VE S.D nin bulunduğu operasyon gerçekleştiren ekipler iki şahsı da etkisiz hale getirerek evde adli arama yaptı.

Yapılan ikamet aramasında ekipler 1700' Extacy isimli uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve bir miktar metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan iki zehir taciri emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Yenipazar\'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yenipazar, Nazilli, Aydın, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 21:00:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yenipazar'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement