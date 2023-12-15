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Yenişehir Belediyesi'nden Minik Ellerin Geri Dönüşüm Sergisi ve Çevreci Tiyatro Oyunu - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi'nden Minik Ellerin Geri Dönüşüm Sergisi ve Çevreci Tiyatro Oyunu

Yenişehir Belediyesi, ilçedeki okullarda geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimleri vererek çocukların atık malzemelerden ürettikleri eserleri 'Minik Ellerin Geri Dönüşüm Sergisi'nde sergiledi. Ayrıca, Yenişehir Şehir Tiyatrosu çocuklar için 'Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlarını Arıyor-3' adlı interaktif tiyatro oyununu sahneledi.

15.12.2023 - 14:56,  Güncelleme: 15:00
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Yenişehir Belediyesi'nin ilçedeki okullarda verdiği geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimlerini alan çocuklar, atık malzemelerden ürettikleri eserleri, "Minik Ellerin Geri Dönüşüm Sergisi"nde sergiledi. Yenişehir Şehir Tiyatrosu da "Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlarını Arıyor-3" adlı interaktif tiyatro oyununu çocuklar için sahneledi. Yenişehirli çocuklar, tiyatro oyunuyla hem doğru atık yönetiminin önemini öğrendi hem de doyasıya eğlendi.

Geleceğin daha çevreci ve bilinçli bireylerini yetiştirmek için çalışmalarına devam eden Mersin Yenişehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ile kentteki okullarda sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimleri veriyor. Eğitim alan çocuklar, "Minik Ellerin Geri Dönüşüm Sergisi"nde buluştu, atıklardan oluşturdukları ürünleri Yenişehirliler için sergiledi. Çocukların yaratıcı fikirleriyle atıkları sanatla geri dönüştürmesi takdir topladı.

Yenişehir Belediyesi, sergide bir araya gelen çocuklar için eğlenceli ve eğitici tiyatro oyunu da sahneledi. Yenişehir Şehir Tiyatrosu, "Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlarını Arıyor-3" oyununu da minik çevrecilerle buluşturdu. 5 -10 yaş grubu çocuklara yönelik tiyatro oyununda Can ile Cem adlı iki oyun kahramanı evsel atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini ve doğru atık yönetiminin önemini anlattı. Atıkların ayrıştırılması ile doğanın korunacağı mesajı verilen interaktif oyunda minik tiyatro izleyicileri de oyuna dahil oldu.

Yenişehir Belediyesi\'nden Minik Ellerin Geri Dönüşüm Sergisi ve Çevreci Tiyatro Oyunu
Kaynak: ANKA
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