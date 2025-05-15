Yenişehir'de Siyez Ekmeği Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Yenişehir'de Siyez Ekmeği Üretimi Artıyor

Yenişehir\'de Siyez Ekmeği Üretimi Artıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Osmanlı dönemi siyez buğdayından yapılan ekmeklerin şeker hastalarına faydası olduğu belirtiliyor. Üretilen ekmeğe yoğun ilgi var.

15.05.2025 09:51  Güncelleme: 09:53
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde özellikle Osmanlı Dönemi'nde padişahların ektirdiği siyez buğdayından yapılan ekmeğin, şeker hastalarına yararı olduğu ön görülüyor. Üretilen ekmeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Osmanlının ilk başşehri ve Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinde birisi olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, siyez ekmeği üretilmeye başlandı. Üretilen ekmeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yenişehir Belediyesi iştiraki olan Yesaş Ekmek Fabrikası'nda üretilen siyez ekmeğinin faydalarını anlatan Genel Müdür Koray Aydın, "Osmanlı padişahlarının ektirdiği siyez karabuğdaydan yapılan ekmeğin birçok şifası bulunuyor. Bu ekmek diyet yapanlara iyi geliyor. Onların favori ekmeği aynı zamanda şeker hastalarına iyi gelirken vücuda çok az zararı var. Yenişehir'de ilk kez ürettik. Siparişlere yetişemiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir'de Siyez Ekmeği Üretimi Artıyor - Son Dakika

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