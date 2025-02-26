Yenişehir için İşbirliği Mesajı

Yerel

Bursa Vali Yardımcısı ve Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan'ı valilik makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir'in her alanda daha iyi bir noktaya gelmesi için uyum içinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Vali Yardımcısı ve Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ile Valilik Binası'nda bir araya geldi. Yenişehir'in ihtiyaçlarının ve çözüm bekleyen konuların masaya yatırıldığı görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Ercan Özel, "Bursa ve Bilecik caddelerinin sıcak asfalt ile kaplanması, interneti olmayan ve telefon çekmeyen kırsal mahallelerimizin iletişim sorunu, Kapalı Spor Salonu'nun parke yenileme çalışması, Gençlik Spor İl Müdürlüğü uhdesinde bulunan Kapalı Yüzme Havuzunun açılması ve ilçemiz ile ilgili daha birçok konuda istişarelerde bulunduk" dedi.

Ercan Özel, Vali Yardımcısı ve Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan'ın, ilgili kurumlara gerekli talimatları vererek konuların takipçisi olacağını belirttiğini ve ilçenin her alanda daha iyi bir noktaya gelmesi için uyum içinde çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BURSA