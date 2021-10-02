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Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı

02.10.2021 07:57

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin, Hollanda'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Nihat Şahin'in cenazesine, kaldığı cezaevinden izinli olarak katıldı. Cami etrafı ve mezarlıkta jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken cenazeye katılanlar, Sedat Şahin'i görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Hollanda'da kalp krizi sonucu vefat eden Nihat Şahin'in cenazesi uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan baba ocağı Bafra'ya getirilen Nihat Şahin'in cenazesi için Kavakpınar Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı.

SEDAT ŞAHİN'İ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Cenaze, helalliğin ardından Alaçam ilçesi Kargılı Mahallesi'nde Gökçeboğaz Camisi'ne götürüldü. Bu sırada cami önünde toplanan kalabalık, cezaevinden izinli olarak getirilen Sedat Şahin'i görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı

KARDEŞİNİN CENAZESİNE CEZAEVİNDEN İZİNLİ KATILDI

Kardeşinin cenazesine kaldığı cezaevinden izinli olarak getirilen Sedat Şahin için geniş güvenlik önlemi alındı. Şahin, geniş güvenlik önlemleri altında cenazeye katılmak üzere Gökçeboğaz Camisi'ne getirildi. Nihat Şahin'in cenazesi burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Mezarlığa Nihat Şahin'in yakınlarının dışında kimse alınmadı. Sedat Şahin mezarlıkta uzaktan taziyeleri kabul ettikten sonra tekrar cezaevi aracıyla mezarlıktan ayrıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı
Nihat Şahin
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı

Nihat Şahin, Sedat Şahin, Kalp Krizi, Hollanda, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
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