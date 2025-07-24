Yerel Medya Sosyal Medyaya Kurban Ediliyor - Son Dakika
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Yerel Medya Sosyal Medyaya Kurban Ediliyor

Yerel Medya Sosyal Medyaya Kurban Ediliyor
24.07.2025 16:33
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Bayram Coşkun, sosyal medyanın yerel medyayı tehdit ettiğine dikkat çekti. Gazetecilik için düzenleme talep etti.

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Denizli İl Başkanı Bayram Coşkun, 24 Temmuz Gazeteciler günü ve Basın Bayramı Dolayısı ile yaptığı açıklamada özellikle yerel medyanın, kayıt dışı sosyal medya hesaplarına adeta kurban edildiğine dikkat çekti.

24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısı ile yerel basının önemine dikkat çeken Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Denizli İl Başkanı Bayram Coşkun, yüksek takipçiye sahip fakat herhangi yasal sorumluluk altına girmemiş sosyal medya hesaplarının yerel medyanın önüne geçmeye çalıştığını belirterek; "24 Temmuz Gazeteciler günü ve Basın Bayramını kutladığımız bu günde maalesef, haberin ilk sesi olan, sokakta caddede haber peşinde koşan yerel medya maalesef sosyal medya ile birlikte zor durumlarda kalmıştır. Özellikle haberlerin vatandaşlara ulaşması hatta yerel haberden, ulusal habere giden yolda, haberin başlangıcı olan yerel medya reklam sektöründen de büyük payı sosyal medyaya kaptırmıştır. Özellikle kayıt dışı olarak çalışan yüksek takipçili sosyal medya hesapları sizin sorunlarınızı, isteklerinizi yazmaz, kaleme almaz, gerekli yetkililere ulaştırmaz. Gazetecilik bir dertlenme mesleğidir. İyiyi, doğruyu, güzeli, halka anlatmak yada halkın derdini, isteğini, olması gerektiğini yöneticilere, idarecilere, kamuoyuna duyurmaktır.

Fakat bu gün geldiğimiz noktada yerel medya başta olmak üzere, ulusal medya da dahi bir daralma, istihdamda aşırı bir düşüş vardır. Yeni mezun olan gençler ise gazetecilik yerine sosyal medya ve reklam alanlarına yönelmekte, halkın sesi olan yerel ve ulusal medya gücünü kaybetmektedir.

Evet gazetecilik farklı bir meslek sosyal medya içerik üreticileri farklı bir meslek fakat bu ikisi aynı gözle görülmekte, yerel medya sosyal medyaya kurban edilmektedir.

Sosyal medyanın yerel basının şartları gibi bir düzenleme içine alınması, denetlenmesi ve sorumluluk verilmesi acil öncelikli beklentimizdir.

Yerel medya da artık sosyal medyada da aktiftir falan kayıt dışı olarak, yüksek takipçili olan hesaplarda reklam, röportaj, haber, açıklamalar, duyurular yada etkileşim almak adına, kargaşaya yol açan içerikler toplumumuzu kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yol açmaktadır. En önemlisi kayıt dışı olarak ülkemize büyük zarar vermektedir.

Bu sebeple gelişen teknolojiyi ve geleneksel gazetecilik meslek kurallarının buluştuğu yerel medyaya önce vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekmektedir. İçerik üreticisi adı altında herhangi bir resmi kaydı ve sorumluluğu olmadan kişilere dikkat etmelidir.

Bu anlamda zor günlerinde ayakta durmaya çalışan, haber peşinde koşan, bu ulvi görevi layıkı ile yapmaya gayret eden meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler günü ve Basın Bayramı'nı kutlar, görev başında hayatını kaybeden meslektaşlarımıza da Allahtan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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