Yerli Deniz Topu Thunderbolt Testlerden Geçti - Son Dakika
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Yerli Deniz Topu Thunderbolt Testlerden Geçti

Yerli Deniz Topu Thunderbolt Testlerden Geçti
22.07.2025 13:22
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Thunderbolt 40/70 T, Karapınar'daki testlerde başarı sağladı, yerli üretimle savunma çözümleri sunuyor.

Türkiye'nin yerli ve milli çift namlulu deniz topu Thunderbolt 40/70 T Konya Karapınar Atış Sahası'nda gerçekleştirilen ilk mühimmat testlerini başarıyla geçti. Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen bu proje, yüzde 100 yerli üretim anlayışıyla hayata geçirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan bu sistem, ithal silah sistemlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırarak önemli bir dışa bağımlılık kalemini sona erdirecek. Yedek parça dahil olmak üzere tamamen yerli imkanlarla üretilebilen Thunderbolt daha düşük maliyetlerle sürdürülebilir savunma çözümleri sunuyor.

Dakikada 600 atış kapasitesi

Thunderbolt 40/70 T Deniz Topu Konya'daki ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Bu testler sistemin deniz görevlerinde etkin şekilde kullanılabileceğini kanıtladı. Çift namlulu tasarımıyla dakikada toplam 600 atış kapasitesine sahip olan top, her namludan ayrı ayrı 300 atış yapabiliyor. Ayrıca, 12 bin 500 metre azami menzil ve 360 derece dönüş kabiliyeti ile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

IDEF 2025'te sahne alıyor

Bursa'da faaliyet gösteren Ermaksan, 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Thunderbolt deniz topunun yanı sıra, SM 81 keskin kamalı havan, askeri tip lazer sistemleri, FBG sensörler, 3 boyutlu metal yazıcı teknolojileri ve parça üretim kabiliyetlerini tanıtacak. Firma, Salon 1, Stand D07'de yer alacak.

Yeni proje hedefleri

Firma, geliştirme çalışmalarını daha küçük deniz platformlarında kullanılabilecek tek namlulu, hafif ve kolay entegre edilebilir bir model üzerinde sürdürüyor. Bu modelin yanı sıra, kara araçlarına (tekerlekli veya paletli) entegre edilebilecek varyasyonların da gündemde olduğu belirtildi.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, sistemin ayrıca dost ve müttefik ülkelere ihracının da hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Özkayan ileri teknolojiyi merkeze alarak, birçok stratejik ürünün yerlileştirilmesine katkı sağladıklarını belirterek, "Bu anlayış, her zaman önceliğimiz olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz çözümleri IDEF 2025'te dünyaya tanıtmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerli Deniz Topu Thunderbolt Testlerden Geçti - Son Dakika

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