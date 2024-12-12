Yerli Mal Kullanımı Ekonomi İçin Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yerli Mal Kullanımı Ekonomi İçin Önemli

Yerli Mal Kullanımı Ekonomi İçin Önemli

TESK Başkanı Palandöken, yerli mal kullanımının ekonomiyi güçlendireceğini vurguladı.

12.12.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Savunma sanayinden soframıza gelen gıdalara, temizlik ürünlerinden tekstil sektörüne kadar her alanda yerli malı kullanabilmemiz, ülkemizin ekonomisi için atacağımız en önemli adımdır" dedi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve küresel kriz, yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yerli Mali Haftası, işte tam da bu bilinci oluşturmak için bir fırsat niteliği taşımaktadır. Savunma sanayinden soframıza gelen gıdalara, temizlik ürünlerinden tekstil sektörüne kadar her alanda yerli malı kullanabilmemiz, ülkemizin ekonomisi için atacağımız en önemli adımdır. Yerli üretime verilen destek, hem milli kaynaklarımızın etkin şekilde kullanılmasını sağlar hem de daha sağlam bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olur. Yurt dışından alınan döviz ödemeleri yerine yerel ürünlere yönelmek üreticiyi ve çalışanları motive ederken enflasyonla mücadeleye de destek sağlar. Yerli ürüne olan taleple üretim kapasiteleri genişler ve bu durum istihdam artışını beraberinde getirir. Bu sağlıklı döngü ile ekonominin genelinde sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilir" diye konuştu.

"Doğal kaynaklarımızın israfı mutlaka önlenmeli"

Yerli üretimle birlikte tutumluluk bilincinin de artırılması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Yerli malın kullanımının yaygınlaşması için bu alışkanlığın daha okul sıralarında küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekli. Çocuklarımızın özellikle aile ortamında yerli üretimin değeri hakkında bilinçlenmesi, gelecekte bu sürekliliği sağlayacaktır. Tutumlu olma, para biriktirme ve israftan kaçınma gibi alışkanlıklar küçük yaşlarda kazandırılmalı. Yerli malı kullanmayı teşvik edici kamu spotları oluşturulmalı. İhtiyaç fazlası alışverişten kaçınılarak elektrik, su gibi enerji ve doğal kaynakların israfı mutlaka önlenmeli. Öyle ki tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz döneminde tutumlu olmak, ihtiyaç kadar satın almak, para biriktirmek ve yatırım yapmak kendi cebimize fayda sağlarken milli ekonomimiz için de büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Yerli Malı, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerli Mal Kullanımı Ekonomi İçin Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:17:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yerli Mal Kullanımı Ekonomi İçin Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.