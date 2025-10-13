Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi

Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi
13.10.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'deki çay bardağı akımına uyarak devasa çay bardağı elindeymiş gibi poz verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'deki çay bardağı akımına uyarak devasa çay bardağı elindeymiş gibi poz verdi.

DEV ÇAY BARDAĞI RİZE'NİN SİMGESİ OLDU

Rize Merkez Çay Çarşısı'ndaki 29 metrelik çay bardağı şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Sosyal medyada uzaktan fotoğraf çekerek çay bardağı elindeymiş gibi poz verenlerden dev çay bardağını sırtında taşıyormuş gibi resim çekenlere kadar ilginç karelerin yakalandığı, içerisinde çeşitli alanların bulunduğu çay bardağı şeklindeki bina bir poz alanına dönüşmüş durumda.

BAKAN YERLİKAYA DA AKIMA UYDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu akıma ayak uydurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Rize'de geçirdiği programda kendisine eşlik eden Bakan Yerlikaya, dev çay bardağını elinde tutuyormuş gibi poz vererek fotoğraf çekildi. O görüntüyü sosyal medyada paylaşan Yerlikaya paylaşımında 'Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Yerel, rize, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı Kayseri'de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı
Bin liralık ürünün 100 TL’ye satılması izdihama neden oldu Bin liralık ürünün 100 TL'ye satılması izdihama neden oldu
Meclis’e sunuldu Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler’e acil şikayette bulunacak Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak
Galatasaray’dan Anguissa harekatı Galatasaray'dan Anguissa harekatı
Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı Cezaevinden çıktı, eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı

16:04
’Abdullah Çatlı’ filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı
'Abdullah Çatlı' filminin çekimleri sırasında İTÜ karıştı
15:48
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho’ya küfretti
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti
15:37
Netahyahu krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır’a indirtmedi
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi
14:48
ABD’li bankadan altın için şok tahmin
ABD'li bankadan altın için şok tahmin
14:31
İsrail, Gazze’deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
İsrail, Gazze'deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı
14:12
İsrail Meclisi’nde konuşan ABD Başkanı Trump’a protesto
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 16:42:56. #7.12#
SON DAKİKA: Yerlikaya da akıma uydu, dev bardakla poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.