Yeşil Artvin Derneği, Arhavi'de yapılacak maden yürüyüşüne katılım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Yeşil Artvin Derneği, Arhavi'de yapılacak maden yürüyüşüne katılım çağrısı yaptı

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Yeşil Artvin Derneği'nden Bedrettin Kalın, Artvin Valiliği'nin Cengiz Holding'in işlettiği bakır madeninin faaliyetinin durdurulması kararıyla ilgili yarın Arhavi'de yapılacak maden yürüyüşüne katılım çağrısı yaptı.

23.08.2024 18:16
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UĞUR İSTANBULLU/ARTVİN

(ARTVİN)- Yeşil Artvin Derneği'nden Bedrettin Kalın, yarın Arhavi'de yapılacak maden yürüyüşüne katılım çağrısı yaptı. Kalın, Artvin Valiliği'nin mahkeme kararı üzerine Cengiz Holding'in işlettiği bakır madeninin faaliyetinin durdurulması kararıyla ilgili "Önemli bir karar. Geldiğimiz aşamada, bu 30 yıllık Cerattepe mücadelesinin en önemli aşamalarından birisi' değerlendirmesini yaptı.

Cengiz Holding'in işlettiği Cerattepe Bakır Madeni tesisine yönelik Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının, Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden ardından Artvin Valiliği şirketin tesisteki maden faaliyetlerini durdurdu. Karara ilişkin açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği'nden Bedrettin Kalın, yarın saat 11.00'de Arvahi'de yapılacak olan maden yürüyüşe katılım çağrısında bulundu. Kalın, "Biz hepimiz Artvin'deki çevre dostları ve Arhavi'nin yanında duran herkes yarın yürüyüşte hazır olacağız ve herkese çağrıda bulunuyorum. Arhavi'nin madenle olan bu sınavında yanında durduğumuzu hep beraber göstermek istiyoruz" dedi.

"7 yıldır beklediğimiz bir karardı."

Valiliğin kararı hakkında konuşan Kalın, "Önemli bir karar. Geldiğimiz aşamada bu otuz yıllık bu Cerattepe mücadelesinin en önemli aşamalarından birisi" dedi. Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten de kazandığımız bir davanın üzerinden 7 yıl boyunca hukukun tesis edilmesini bekledik ve bu olmuş oldu. Yaşadığımız süreç bu ülkedeki demokrasinin geldiği düzey ve aşama o kadar kötü bir hale gelmiş ki hiç kimsenin yargı kararlarına uyulacağına dair bir inancı yok maalesef bu durum ne kadar acı. Yani kimse inanmıyor ki Anayasa Mahkemesi kararı var ve bir ihlali tespit etmiş. Güzel bir karar ama bunu uygulamazlar diye bir yargı oluşmuş. Sizlere burada yaptığım tüm açıklamalarda idari yargı kararlarının tümüne bir ay içerisinde uyulmasının zorunlu olduğunu anlatmıştım. Dolayısıyla yargının kararına Valilik ve Çevre İl Müdürlüğü de uymuş durumda. Dolayısıyla bu toplantı vesilesiyle valimize teşekkür ediyoruz bu kararı uyguladığı için."

Yeşil Artvin Derneği, Arhavi\'de yapılacak maden yürüyüşüne katılım çağrısı yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yeşil Artvin Derneği, Arhavi'de yapılacak maden yürüyüşüne katılım çağrısı yaptı - Son Dakika

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