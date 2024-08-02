Yeşilay Genel Başkanı, bağımlılıkla mücadelede büyük bir planın arifesinde olduklarını açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Yeşilay Genel Başkanı, bağımlılıkla mücadelede büyük bir planın arifesinde olduklarını açıkladı

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Adıyaman'a yaptığı ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda büyük bir planın hazırlığı içinde olduklarını belirtti. Deprem sonrası yaşanan zorluklar ve psikolojik ihtiyaçlar üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ve telefon hattı aracılığıyla binlerce insana destek verdiklerini söyledi.

02.08.2024 13:03
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Türkiye Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede büyük bir planın arifesinde olduklarını açıkladı.

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığı bünyesinde hizmet veren YEDAM'ı gezere incelemelerde bulundu. Genel Başkan Mehmet Dinç burada bulunan gençler ve çalışanlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda büyük bir planın arifesinde olduklarını vurgulayan Türkiye Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bugün de zor bir dönemden geçiyoruz. Büyük bir afet oldu. Bu afetin ardından büyük kayıplar yaşadık ve ister istemez özellikle bağımlılıklar konusunda zorluklarımız var. İnsanlarımızı, çocuklarımızı gençlerimizin zorlukları var. Bu noktada Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bu zorluklar konusunda insanlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz ile alakalı bir seferberlik başlattık. Deprem olduğu andan itibaren bütün şubelerimizle beraber 120 şubemizle deprem bölgesindeki insanımızın emrinde çalışmalar yapmaya başladık. 600'ün üzerinde çalışanımız, 900'ün üzerinde gönüllümüz deprem bölgesinde insanımız için hizmet yapmaya gayret etti. Aynı zamanda psikososyalcilerimiz çocukların psikolojik anlamda inşası anlamında destek vermek için çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Deprem bölgesinde yine 13 tane YEDAM'ımız var. 13 YEDAM'ımız psikolojik anlamda zorluk yaşayan insanlarımıza ücretsiz olarak psikoterapi hizmeti ve sosyal hizmet desteği verdi. Yine de vermeye devam ediyor. Şu andaki acil ihtiyaçlar, psikolojik ihtiyaçlar nelerdir, bağımlılıklarla alakalı bizim insanımız için neler yapabileceğimiz üzerine toplantılar, çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir planın arifesindeyiz. İnsanlarımızın bağımsızlıkla mücadelesinde çocuklarımızın, gençlerimizin bağımlılığın pençesine düşmemesi için, düşmesi yönündeki kriterler, riskler nelerdir onlarla alakalı toplu ve kapsamlı bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bütün risk faktörlerini nasıl emilime edebiliriz, bu risk faktörleriyle nasıl mücadele edebiliriz bu konuda planlar hazırlıyoruz. Zor zamanlarda insanların psikolojik zayıflığı söz konusu oluyor. Psikolojik zayıflık söz konusu olduğunda da bağımlılık endüstrisi bunu çok iyi manipüle ediyor ve çok fazla kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla deprem bölgesi bir çok konuda risk altında olduğu gibi psikolojik anlamında da bağımlılık anlamında da tabi ki de risk altındadır. Daha fazla risk altındadır. Çocuklarımız, gençlerimiz bağımlılıkla alakalı daha çok desteğe daha çok yardıma ihtiyaç duyuyorlar mı kesinlikle daha çok ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden normalde bizim Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde bağımlı kardeşlerimiz için psikoterapi hizmeti veriyoruz. Ama depremden itibaren 13 tane Yeşilay Danışmalık Merkezimizi sadece bağımlılık için değil psikolojik anlamda hangi zorluğu yaşıyorsanız gelin biz sizlere destek verelim dedik. ve on binlerce insanımıza Yeşilay Danışmalık Merkezimizde hizmet verdik. Aynı zamanda telefon hattı oluşturduk. Malum insanlar her zaman gidemeye bilirler, yani imkanlar olmaz, mesafeler olur. Başka korkular söz konusu olabilir. Yeşilay Danışmalık Merkezimizde psikoterapi almaya gidemiyorlarsa telefonla psikologlarımız destek versin diye bir telefon hattı kurduk. Orada da 100 binin üzerinde insanımıza psikolojik destek verdik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Mehmet Dinç, Adıyaman, Deprem, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilay Genel Başkanı, bağımlılıkla mücadelede büyük bir planın arifesinde olduklarını açıkladı - Son Dakika

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