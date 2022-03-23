Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi

23.03.2022 11:07
Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi

Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ve yönetimini ziyaret etti.

Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ve yönetimini ziyaret etti.

Yeşilay Düzce Şubesi Başkanı Av. Ali Dilber ve yönetimi, Yeşilay Genel Sekreteri Av. Osman Batuhan Dursun, Bölge Koordinatörü Fatih Kıcır ve Paydaş Yönetimi Kaynak Geliştirme Direktörü Egemen Akyüz'ü ağırladı. Kentpark içinde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gerçekleşen ziyarette yapılan çalışmalar görüşüldü. Çalışmalar hakkında heyete bilgilendirmelerde bulunan Dilber, yapılması planlanan projelere ilişkin de fikir alışverişi yaptı. Yeşilay Genel Sekreteri Dursun ise başarılı çalışmalarından dolayı Dilber ve yönetimine teşekkürlerini sundu. - DÜZCE

Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi

YORUMLAR
500
Yaşlı kadını aracına almayan taksicilere para cezası Yaşlı kadını aracına almayan taksicilere para cezası Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Yeşilay, Fatih, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi!
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
10:30 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:15:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilay Genel Sekreteri Dursun, Düzce'deki çalışmaları dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement