Yeşilay Kütahya\'da Görev Değişimi

Yerel

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, 8. Bölge Koordinatörlüğü görevine atanması dolayısıyla şube başkanlığını Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgili'ye devretti.

Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür edilirken, yeni görevinde Mehmet Bilgili'ye başarı dileklerinde bulunuldu. Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yeni görevinde bölgesel düzeyde bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yöneteceği, Mehmet Bilgili'nin de Kütahya Şubesi'nde aynı çalışmaları sürdürmeye devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA