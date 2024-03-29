Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da Coşkulu Miting Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da Coşkulu Miting Gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar\'da Coşkulu Miting Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Büyükkılıç, hizmetlerini anlatırken Develi Ovası Projesi'nin önemine vurgu yaptı ve ilçeye yapacakları projeleri açıkladı. Ayrıca, AK Parti ve Cumhur İttifakı milletvekilleri de mitinge katılarak desteklerini dile getirdi.

29.03.2024 17:12  Güncelleme: 17:49
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, miting buluşmalarına Yeşilhisar ilçesi ile devam etti. Yeşilhisarlı vatandaşlarla coşkulu geçen bir mitingde buluşan Başkan Büyükkılıç, "Hizmet bizim işimiz. Belediyecilik bizim işimiz. Biz herkesi kucaklarız, herkesi bağrımıza basarız" dedi.

Yeşilhisar'da gerçekleşen mitinge Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, MHP Kayseri Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinleri tarafından 'Varol Memduh Başkan, Varol Atom Karınca' diye sloganlar attılar.

Başkan Büyükkılıç, mitingde ilçe sakinlerine hitap ederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin hizmetkarı olmaya, sizlere layık olmaya gayret ettik. Herkes Kayseri belediyeciliği diyor, 'git de Kayseri'yi gör' diyor, bizim de göğsümüz kabarıyor" dedi.

Develi Ovası Projesi'nin önemine vurgu yapan Büyükkılıç, "Develi Ovası Projesi, Yeşilhisar'ımız, Yahyalı'mız, İncesu'muz bu havzadaki proje, kuş cennetiyle birlikte olmazsa olmazımızdır. Tam 87 bin 800 dekar, 36 bini Yeşilhisar'ımızda, birinci merhale bitti, ikinci merhalenin ihalesi yapıldı, üçüncü merhalenin 16 Nisan'da ihalesi var. 2,5 milyarlık bir ihale, elhamdülillah. Bizlere sahip çıkan sizlersiniz, bunlar sizlerin eseridir. Bizler sizlere layık olmaya, dürüst, güvenilir, tevazu içerisinde hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sanayi sitesi ve yeni belediye hizmet binası gibi projeleri ilçeye kazandıracaklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'a yaptıkları hizmetlerin yanı sıra daha fazlasını yapma gayretinde olduklarını belirterek, hizmete aşık olduklarını ifade etti.

Büyükkılıç, hizmet ve belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ben olmazsam olmaz mantığı içerisinde inşallah sandığımıza gideceğiz, oylarımızı vereceğiz. Allah'ın izniyle çifte bayram hep beraber yaşayacağız. Biz herkesi kucaklarız, herkesi bağrımıza basarız. Hep beraber gayret edeceğiz, çalışacağız. Mevla'm mahcup etmesin. Hizmet bizim işimiz. Belediyecilik bizim işimiz. Bu yönden hiç kaygınız olmasın. Bugüne kadar sizlerin yıllarca hizmetini yaptık. Kul hakkını, yetim hakkını, kimsesizlerin kimsesi olma anlayışını, mazlumun hakkını asla göz ardı etmedik. Bu anlayış içerisinde Mevla'm sizlere layık kılsın. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere bu görevi verdi. Tevazu içerisinde sizlerin hizmetkarı olmaya özen göstereceğiz."

Kürsüdeki konuşması esnasında vatandaşların görüşlerini, zaman zaman alandaki hemşehrilerinin sözlerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, "Bizim imkanlarımız sizin. Biz sizlerin canlarıyız. Sizlerin hizmetkarıyız. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyoruz. Bakın Allah'a şükür tarımda TÜİK verilerine göre Kayseri 11. sıradan iki konuda 6'ncı ve 5'inci sıraya yerleşti en çok üretim yapan Büyükşehirler sıralamasında. 18 tane ürünümüz ilk 10'a girdi Kayseri'de. Bu ne ile oldu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Bakanlığı ile yaptığı iş birliği ile" diye konuştu.

Cumhur İttifakı milletvekillerinin Kayseri'nin gururu olduğunu ve Kayseri için gayret verdiklerini sözlerine ekleyen Büyükkılıç, "Her alanda Kayseri'mizi en iyi noktaya taşımaya, huzur şehrinin huzurunu bozmamaya ve tabi ki Kayseri'mizi ticaretle, sanayi ile birlikte tarımla, hayvancılıkla ve turizmle de ön plana çıkartmaya çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise Cumhur İttifakı'nın Kayseri'de seçimlere mührünü vuracağını dile getirerek, "Yeşilhisarlı hizmeti, istikrarı ve buraya verilen emeği iyi bilir" dedi. Üzüm, konuşmasında kırsala tarihte en çok hizmet veren ve kırsalı kalkındıran Başkan olarak nitelediği Büyükkılıç için "Tarıma, hayvancılığa destek veren belediye başkanımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Bizim en büyük destekçimiz, büyükşehir belediye başkanımız"

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da en büyük destekçilerinin Başkan Büyükkılıç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ekmeği ekmekçiden almak lazım. Bizim Yeşilhisar'ımızda 30 yılını belediyeden hizmet almış bir kardeşimiz var Halit Bey. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nde 25 yıl hizmet etti. 5 yıl Yeşilhisar'da belediye başkanlığı yaptı. Mahalle yönetiminin ve belediyeciliğin uzmanı Allah'a şükür. Bizim en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye başkanımız. Son 10 yılda Yeşilhisar'a yapılanlar bundan sonraki yapılacakların göstergesi. Hizmetin 3 ayağı var, Ankara, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar. Ankara'da hükümetimiz var. Milletvekillerimiz var. Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanımız var."

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Kayseri'yi gittiği yerlerde gördüğünü söyleyerek, Kayseri'de 17-0 ile hizmete devam denileceğini ifade etti. Ersoy, "Milli görüşçüler de milliyetçiler de ülkücüler de buradadır. Pazar günü Halit başkanımızı rekor oy ile seçtirecek miyiz? Büyükşehir'de ağabeyimiz, tecrübenin adı olan, rekorlara doymadı, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımızı rekor oy ile Yeşilhisar'dan destekleyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Mübarek günlerde çok güzel seçim kampanyası gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu, bundan gurur duyarak herkese bahsedeceğini ifade etti.

İlçedeki esnafları da gezen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken, ilçe sakinleriyle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da Coşkulu Miting Gerçekleştirdi - Son Dakika

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