Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivali 18 Mayıs\'ta Başlıyor

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek "Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivali", 18 Mayıs Pazar günü MalatyaPark AVM açık otoparkında gerçekleştirilecek.

DJ performanslarından spor etkinliklerine, mehteran gösterilerinden 90'lar Pop Konseri'ne kadar pek çok etkinliğin yer alacağı festival, gençlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Yeşilyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerin enerjisini ve sporun birleştirici gücünü bir araya getirecek "Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivali"ne ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan festival, 18 Mayıs 2025 Pazar günü MalatyaPark AVM'nin açık otopark alanında gerçekleştirilecek.

"Tam Bana Göre Festival" sloganıyla organize edilen etkinlik, 13.00 ile 23.00 saatleri arasında gün boyu sürecek çeşitli etkinliklerle Malatyalılara unutulmaz bir gün yaşatacak. Festival programında DJ performansları, mehteran gösterileri, açık hava spor aktiviteleri ve ödüllü yarışmalar gibi çok sayıda etkinlik yer alacak.

Festivalin en çok ilgi görmesi beklenen bölümü ise saat 20.00'de başlayacak olan 90'lar Pop Konseri olacak. Müzikseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen konserle birlikte festival, nostalji dolu bir atmosferle sona erecek.

Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonun, Malatya'da gençlere yönelik düzenlenen en kapsamlı etkinliklerden biri olması hedefleniyor. Tüm vatandaşların davetli olduğu festivalin, kentteki sosyal ve kültürel hayata da önemli katkılar sunması amaçlanıyor. - MALATYA