Yeşilyurt Yaz Akşamları, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sona erdi - Son Dakika
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Yerel

Yeşilyurt Yaz Akşamları, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sona erdi

Yeşilyurt Yaz Akşamları, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sona erdi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından organizasyonu yapılan 'Yeşilyurt Yaz Akşamları' etkinlikleri Beylerderesi Şehir Parkında gerçekleşen '30 Ağustos Zafer Bayramı' özel programıyla sona erdi.

30.08.2024 13:43  Güncelleme: 13:44
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Yeşilyurt Belediyesi tarafından organizasyonu yapılan 'Yeşilyurt Yaz Akşamları' etkinlikleri Beylerderesi Şehir Parkında gerçekleşen '30 Ağustos Zafer Bayramı' özel programıyla sona erdi. Yoğun ilgi altında gerçekleşen etkinliklere katılan 7'den 70'e çok sayıda vatandaş, güzel ve keyif dolu anlar yaşadı. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenip, Yeşilyurt Kent Konseyinin destek sunduğu 'Yeşilyurt Yaz Akşamları' etkinlikleri, muhteşem bir final programıyla tamamlandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatının ardından 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap eden sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri içerisine alacak şekilde düzenlenen 'Yeşilyurt Yaz Akşamları' etkinlikleri, '30 Ağustos Zafer Bayramı' özel programıyla sona erdi.

Hizmete girdiği ilk andan itibaren 7'den 70'e binlerce Malatya'nın haftanın her günü yoğun ilgi gösterdiği Beylerderesi Şehir Parkındaki Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikler, renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu. Sahne şovları, palyaço ve sihirbazlık gösterilerinin yanı sıra balon ve köpük şovları, masa tenisi ve badminton gösterileri, çarkıfelek oyunları, viar gözlüklerle üç boyutlu macera gösterimlerine kadar geniş yelpazede gerçekleşen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, özellikle çocukların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Çalınan hareketli şarkıların eşliğinde dolu dolu bir akşam yaşayan çocuklar, sosyal ve sportif aktivitelere katılarak hafızalarından silinmeyecek güzel anlar yaşadılar.

Birlik ve beraberlik ortamının en güzel örneklerinin yaşandığı yaz akşamları kapanış programında ortaya çıkan manzara, 30 Ağustos Zafer Bayramına ruhuna ve kimliğine çok özel değerler katarken, vatandaşlarda düzenlenen etkinliklerden büyük bir memnuniyet duyduklarını söylediler. Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurulan Kick-Boks ve Tekvando Takımları ise etkinliklere özel olarak hazırladıkları gösterileri vatandaşlarla paylaştılar.

Yaşanan coşku dolu anlarda çocukların ve vatandaşların heyecanını ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sosyal etkinliklerin deprem travmasının atlatılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Hayatın her anında vatandaşlarla bir ve beraber olduklarını ifade eden Başkan Geçit, " Geçen sene yaşadığımız deprem felaketinden sonra hemşehrilerimizin üzerindeki deprem stresini azaltmak, gençlerimizi ve çocuklarımıza umut aşılamak ve yaz akşamlarımızı daha hareketli geçirmek adına başlattığımız etkinliklerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programıyla bugün tamamlıyoruz. Bölgemizin en büyük parkı olan Beylerderesi Şehir Parkımızın güzel ve nezih ortamında güzel bir tablo oluştuğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Birbirinden hareketli aktiviteler, spor gösterileri, sahne şovlarıyla yaz etkinliklerimize güzel bir final yapmış oluyoruz. Bizim amacımız herkesin sosyal hayatını daha nitelikli ve kaliteli hale getirmektir. Sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler deprem travmasının atlatılmasında önemli bir oynamaktadır. Bizler bir yandan kalıcı konutlar ve işyerleri için gece gündüz demeden çalışırken insanlarımızın sosyal hayatını renklendirecek etkinliklerimizi asla ihmal etmiyoruz. Bugün ki programın özel ve anlamlı tarafı da 30 Ağustos Zafer Bayramıyla bütünleştirmek oldu. Hemşehrilerimizi 'Yeşilyurt Yaz Akşamları' kapsamında müzikten sanata, spordan eğlenceye birçok etkinlikle buluşturup, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı büyük bir coşkuyla kutladık. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı ve özlemle yad ediyoruz, ruhları şad, mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

Etkinlikler, Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu tarafından söylenen şarkılarla sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Yaz Akşamları, 30 Ağustos Zafer Bayramı programıyla sona erdi - Son Dakika

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