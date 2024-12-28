Yılbaşı'nda Ücretsiz Metro Seferleri

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1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatlarının ücretsiz olması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara göre, 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak. - ANKARA