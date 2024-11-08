Yıldırım Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yıldırım Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

Yıldırım Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

Yıldırım Belediyesi, çarpık yapı stokunu düzenlemek amacıyla metruk binaların yıkımına devam ediyor. 2019'dan bu yana 907 metruk yapıdan 615'inin yıkıldığı belirtiliyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yapıların güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

08.11.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, ilçenin çarpık, plansız yapı stokunu güvenli, planlı, sosyal donatı alanları desteklenmiş yaşam alanlarına dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan, kent estetiği için olumsuz görüntü oluşturup çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü amaçlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binaları yıkıyor. Yapı ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2019 yılından bu yana tespit edilen 907 metruk yapının 615'inin yıkımı gerçekleştirilirken 185 binaya dair giriş çıkışların kapatılması marifetiyle, fiziki tedbir ve güvenlik önlemleri alındı.

2024 yılından bu yana tespit edilen 50 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, metruk ve terk edilmiş binaların amaçları dışında kullanılabildiğini söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, "Bu yapılar başta çocuklarımız olmak üzere hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini açıkça tehdit ederek, her türlü suça mekan hazırlıyor ve madde bağımlıların mekanı haline geliyor. Buna müsamaha göstermemiz söz konusu dahi olmaz. Yıldırım'da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm bir zorunluluk

Kentsel dönüşümün tercihten ziyade zorunluluk olduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım vizyonumuzun merkezine koyduğumuz temel öncelik şehrin dönüşümü. Depreme dayanıksız, sosyal donatı alanları, ulaşım ağları yetersiz bölgelerimizi vakit kaybetmeden dönüştürmeye çalışıyoruz. Yıldırım'da daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için göreve geldiğimiz günden bu yana bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan tapulandırma, bir yandan da kaçak ve metruk yapı ile mücadele ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Güvenlik, Belediye, Yıldırım, Çevre, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
19:35 Mardin’de ’çalışan eşekler’ emekliye ayrılıyor Mardin'de 'çalışan eşekler' emekliye ayrılıyor
19:16 Yapılacak ilk şey Bitcoin fiyatını uçurabilir Trump döneminde kripto piyasasını neler bekliyor Yapılacak ilk şey Bitcoin fiyatını uçurabilir! Trump döneminde kripto piyasasını neler bekliyor?
19:06 Beşiktaş’ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu Beşiktaş'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu
18:55 Vincenzo Montella, milli takımdan ayrılabilir Vincenzo Montella, milli takımdan ayrılabilir
18:45 Kütahya’da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı Kütahya'da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı
18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
18:22 Yaprak Dökümü’nün Hayriye’sinin son hali görenleri şaşırttı Yaprak Dökümü'nün Hayriye'sinin son hali görenleri şaşırttı
18:15 Mahkeme başkanından anne Yüksel Güran’a zor soru: Narin öldürülmeden önce ne gördü Mahkeme başkanından anne Yüksel Güran'a zor soru: Narin öldürülmeden önce ne gördü?
18:05 Eski Galatasaraylı Marcao, İspanya’da kriz çıkardı Eski Galatasaraylı Marcao, İspanya'da kriz çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 14:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.