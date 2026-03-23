Yıldırım'da güvenli ve sağlıklı alışveriş - Son Dakika
Yıldırım'da güvenli ve sağlıklı alışveriş

Yıldırım\'da güvenli ve sağlıklı alışveriş
23.03.2026 14:27  Güncelleme: 14:28
Yıldırım Belediyesi, 2019'dan bu yana 6 modern kapalı pazar alanı inşa etti ve Yavuzselim Mahallesi'ne yeni bir pazar alanı ekliyor. Bu projelerle hem vatandaşların alışveriş deneyimini iyileştirmeyi hem de sosyal yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu yana 6 tane modern pazar alanını ilçeye kazandırırken, 2 pazar alanında ise çalışmalara devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini sağlıklı, konforlu ve güvenli ortamlarda yapabilmeleri için ilçeye modern kapalı pazar alanları kazandırıyor. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı, Gökdere Kapalı Pazar Alanı, Piremir Kapalı Pazar Alanı, Güllük- Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı ve Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 60 bin metrekarelik pazar alanı ve 800 araçlık otoparkı da vatandaşların kullanımına sundu. Yıldırım Belediyesi'nin, Yavuzselim Mahallesi'ne kazandıracağı kapalı pazar alanında ise çalışmalar devam ediyor. Yıkılan eski pazar alanının yerinde, 5 bin 560 metrekarelik inşaat alanında yükselen yeni pazar yerinde çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı. Yıldırım Belediyesi'nin bir diğer önemli projesi ise Cumalıkızık Çarşısı olacak. Köyün tarihi dokusu korunarak, ziyaretçilerin sağlıklı ve düzenli alanlarda alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak olan Cumalıkızık Çarşısı'nda projelendirme çalışmaları tamamlandı.

Hayat kalitesi artıyor

İlçeye kazandırılan kapalı pazar alanlarının hem vatandaşların hayat kalitesini artırdığını hem de kentin geleceğine değer kattığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yavuzselim Kapalı Pazar ve Gençlik Merkezi, yıkılan pazar alanının yerinde, 4 bin 500 metrekare taban alanı üzerine, 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olacak. İnşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiği Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi'nin; zeminin katında 234 tezgahlı modern pazar alanı ve teknik birimler birinci katında ise kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar sınıfı, çocuk çalışma odası ve kafeterya yer alacak. Hemşehrilerimizin alışverişlerini daha sağlıklı, güvenli ve konforlu ortamlarda yapabilmeleri bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ilçemize kazandırdığımız modern kapalı pazar alanları, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanları olarak da hizmet veriyor" dedi.

"Yaşayan yapılar inşa ediyoruz"

Kapalı pazar alanlarının özellikle hijyen, düzen ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, "Açık alanlarda yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırarak vatandaşlarımıza dört mevsim hizmet sunan modern yapılar inşa ediyoruz. Bu yatırımlarımızla hem esnafımızın çalışma şartlarını iyileştiriyor hem de vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Devam eden projelerimizi de en kısa sürede tamamlayarak Yıldırım'ı daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım'da güvenli ve sağlıklı alışveriş - Son Dakika

SON DAKİKA: Yıldırım'da güvenli ve sağlıklı alışveriş - Son Dakika
