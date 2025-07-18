Yıldırım Belediyesi'nden bin çifte 'Aile eğitimi" - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden bin çifte 'Aile eğitimi"

Yıldırım Belediyesi\'nden bin çifte \'Aile eğitimi"
18.07.2025 16:28  Güncelleme: 16:30
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Yıldırım Belediyesi, aile kurmaya hazırlanan bin çifte, evlilik öncesi aile kurumunu tanıma, evlilik sonrası çocukların yetiştirilmesi, kariyer seçimleri ve yetişkin bireylerin hayat dengeleri alanlarında eğitim veriyor.

Yıldırım Belediyesi, aile kurmaya hazırlanan bin çifte, evlilik öncesi aile kurumunu tanıma, evlilik sonrası çocukların yetiştirilmesi, kariyer seçimleri ve yetişkin bireylerin hayat dengeleri alanlarında eğitim veriyor.

Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından bu alandaki çalışmalarına yoğunluk verdi. Geçtiğimiz günlerde Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte 'Aile Çalıştayı' düzenleyen ve bin çifte nikah ve düğün desteği verecek bir projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin, ailenin korunması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla oluşturduğu Aile Akademisi eğitimlerine başladı. Proje kapsamında yeni bir hayata adım atan bin çifte; 'evlilik öncesi aile kurumunu tanıma', 'evlilik sonrası çocukların yetiştirilmesi', 'kariyer seçimleri' ve 'yetişkin bireylerin hayat dengeleri' konularında eğitim verecek. Programa dahil olan ilk gurupların eğitimleri Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü'nde başladı.

Türk toplumunun merkezinde ailenin yer aldığına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailenin güçlü olmadığı bir toplumda siyasi, sosyal ve ekonomik mekanizmaların sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Aile mefhumunu güçlendirmek için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik eden, çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumsal değerleri gözeten faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu minvalde bin çiftimize sağlıklı iletişim, aile içi roller, finansal planlama, evlilikte haklar ve sorumluluklar gibi eğitimler vererek güçlü ailelerin kurulmasına katkı sağlayacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden bin çifte 'Aile eğitimi' - Son Dakika

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