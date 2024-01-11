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Yıldırım Belediyesi Regaib Kandili Programı Düzenledi - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Regaib Kandili Programı Düzenledi

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Regaib Kandili programıyla mübarek üç aylara girişi kutladı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, üç ayların manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu belirterek, tüm hemşehrilerinin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik etti.

Yıldırım Belediyesi Regaib Kandili Programı Düzenledi
11.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:03
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Yıldırım Belediyesi tarafından Regaib Kandili programı gerçekleştirdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılan organizasyon Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Allah'ın bazı günleri, bazı geceleri, bazı mekanları mübarek olarak zikretmesinin önemini vurgulayarak, "Mübarek üç aylar bizim kültürümüzü de içinde barındırdığı kandil gecelerine sahip olması hasebiyle Allah-ü Teala'nın diğer aylardan daha üstün kıldığı mevsim olmuştur. Receb-i Şerif Ayı, Allah'ü Teala'nın saygı duyulmasını nitelendirdiği bir aydır. Bizler bunu Peygamberimizin hadisleriyle ve Kur'an-ı Kerim ile görmekteyiz" dedi.

Manevi bir yenilenme mevsimi olan mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sonu bayrama çıkan kutlu bir mevsim içine girmiş bulunuyoruz. Üç aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, kalplerimizi dinleme zamanı, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Tüm hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, İslam dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durması; insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakması; rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Hüseyin İşcan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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