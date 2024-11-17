Yıldırım Belediyespor, 153 Madalya ile Rekor Kırdı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyespor, 153 Madalya ile Rekor Kırdı

Yıldırım Belediyespor, 153 Madalya ile Rekor Kırdı

Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışlarında elde ettikleri 153 madalya ile büyük başarıya imza attı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporun yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, gelecekte daha fazla şampiyon yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

17.11.2024 00:29
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- Yıldırım'ın altın kulaçlarından 153 madalya

Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler başarıdan başarıya kulaç atıyor

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışlarında takım olarak tüm kategorilerde şampiyon olan Yıldırım'ın altın kulaçlarıyla buluştu.

Yıldırım Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Müsabakaları'nda ve 8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışları'nda 153 madalya ile yarışmalara damga vurdu. Nilüfer Konak Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda; katıldıkları 4 farklı kategorinin tamamında şampiyon olan Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler 80 altın, 43 gümüş, 30 bronz olmak üzere 153 madalya ve 4 kupa elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporda parlayan Yıldırım'ın yeni yüzü Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nde antrenman yapan şampiyonlarla bir araya geldi. Yıldırım Belediyespor'un amatör branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulüpleri arasında yer aldığını ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. 11 tesiste 17 farklı branşta evlatlarımız uzman antrenörlerden eğitim alma imkanı buluyor. 2019 yılından bu yana spor okullarında 200 bini aşkın çocuğumuzu sporla tanıştırdık, binlerce evladımızı müsabakalara hazırlayarak şampiyonlar yetiştirdik. Spor okullarında çocuklara eğitim verirken aynı zamanda keşfettiğimiz genç yetenekleri altyapıya kazandırarak müsabakalara hazırlıyoruz. 2024 yılı itibariyle 4 bin 454 lisanslı sporcumuz var. Verdiğimiz eğitimler neticesinde geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde 23 milli yüzücü yetiştirdik ve yüzme branşında sayısız Türkiye şampiyonluğuna imza attık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim ve 10 Kasım anma programları kapsamında düzenlenen müsabakalarda 4 yüzme takımımız şampiyon oldu. Evlatlarımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Yolun sonu olimpiyat olsun. Spor Kenti Yıldırım'da şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

10 Kasım, Yıldırım, 29 Ekim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyespor, 153 Madalya ile Rekor Kırdı - Son Dakika

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