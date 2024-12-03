Yıldız Holding'den Engellilere Sanat Desteği - Son Dakika
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Yıldız Holding'den Engellilere Sanat Desteği

Yıldız Holding, Dünya Engelliler Günü'nde 'Sanatla Engelleri Aşmak' etkinliğini düzenledi.

03.12.2024 21:41
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Yıldız Holding'den "Sanatla Engelleri Aşmak" etkinliği

İSTANBUL - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yıldız Holding tarafından düzenlenen "Sanatla Engelleri Aşmak" etkinliğinin konuğu 60 yaşındaki sokak ressamı ortopedik engelli Halil Özuyanık oldu.

"Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışıyla tüm paydaşlarının mutluluğunu ve toplumsal faydayı hedefleyen Yıldız Holding çeşitlilik ve kapsayıcılık odağındaki etkinliklerinden bir yenisini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdi. Engellilerin toplumsal yaşama etkin katılımı konusundaki farkındalığı artırmak hedefiyle Yıldız Holding'in Çamlıca kampüsünde düzenlenen "Sanatla Engelleri Aşmak" temalı etkinliğin konuğu, 60 yaşındaki sokak ressamı ortopedik engelli Halil Özuyanık oldu.

Engelleri sanatla aşan Ressam Özuyanık, sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören moderatörlüğündeki sohbette ilham veren yaşam hikayesini, sanat anlayışını ve eser üretim sürecini katılımcılarla paylaştı. Özuyanık daha sonra, holding çalışanlarının kara kalem portresini de çizdi. Söz konusu etkinliğe, Yıldız Holding'in üst düzey yöneticileri ile çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA

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