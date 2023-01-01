Yeni yılın ilk sabah namazında on binlerce kişi Ulu Cami'ye akın etti

2023 yılının ilk namazını kılmak isteyen vatandaşlar, 624 yıllık Ulu Cami'ye akın etti. On binlerce kişinin geldiği cami hınca hınç dolarken, içeride yer bulamayan vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı.

TRAFİK POLİSLERİ KONTROLLÜ SAĞLADI

Namaz kılmak için otomobilleriyle gelen vatandaşlar ise araçlarını park edecek yer bulamayınca trafik polisleri kontrolü sağlayacak şekilde bazı şeritleri trafiğe kapatmak zorunda kaldı.

8 BİN KİŞİYE ÇORBA DAĞITILDI

Her cuma ve pazar günü çorba dağıtımı yapan Yörük Türkmenleri Derneği ise 2023 yılının ilk namazını kılmak için gelen vatandaşlara 8 bin kişilik çorba dağıtarak gönülleri ısıttı. Dernek Başkanı Dinçer Aykel, "Yeni yılın ilk namazını kıldık. Buraya gelen vatandaşlara çorba dağıtmak için geceden 50'den fazla gönüllü kardeşimizle hazırlık yapıyorduk. Bu güzel duyguyu hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.