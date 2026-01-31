Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
31.01.2026 09:40  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Tanju Acar, gündem maddelerini meclis üyelerine aktararak ilk gündem maddesi olan oda faaliyetleri için sözü Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'a verdi.

Oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ı odamızda ağırladık. Kendilerinden talep ettiğimiz İhracat Akademisi konusunda destek sözü aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu özel hizmeti de ilimize kazandıracağız. Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımızla birlikte İstanbul Sanayi Odası'nı, ardından da ziyaretler yaptık. Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TOBB ile YÖK arasında imzalanan ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol kapsamında kurulan üniversite protokol yürütme kurulu toplantısına odamızı temsilen meclis başkan yardımcımız Metin Topal katılım sağladı. DOSKİM projesinin izleme ve değerlendirme toplantısını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün başkanlığında Düzce 1. OSB toplantı salonunda gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Olağan meclis toplantısı, aylık mizanlar ve mali tablolar hakkında yapılan görüşmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Videoyu izlemeniz lazım Khamzat Chimaev’i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Eşiyle ilgili olay görüntü Trump bu resimleri görürse ülke karışır Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün Esenyurt Belediyesi ve İsfalt yetkilileri savunma yapacak Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün! Esenyurt Belediyesi ve İsfalt yetkilileri savunma yapacak
Ufuk Özkan’ın donörü netleşti Ufuk Özkan'ın donörü netleşti

09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 09:48:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.