Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Tanju Acar, gündem maddelerini meclis üyelerine aktararak ilk gündem maddesi olan oda faaliyetleri için sözü Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'a verdi.

Oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ı odamızda ağırladık. Kendilerinden talep ettiğimiz İhracat Akademisi konusunda destek sözü aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu özel hizmeti de ilimize kazandıracağız. Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımızla birlikte İstanbul Sanayi Odası'nı, ardından da ziyaretler yaptık. Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TOBB ile YÖK arasında imzalanan ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol kapsamında kurulan üniversite protokol yürütme kurulu toplantısına odamızı temsilen meclis başkan yardımcımız Metin Topal katılım sağladı. DOSKİM projesinin izleme ve değerlendirme toplantısını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün başkanlığında Düzce 1. OSB toplantı salonunda gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Olağan meclis toplantısı, aylık mizanlar ve mali tablolar hakkında yapılan görüşmelerin ardından sona erdi. - DÜZCE