6 çocuk annesi kadın evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü! Biyolojik ailesini bulmak istiyor

Battalgazi ilçesinde yaşayan Kader Aslan, yıllar sonra öğrendiği gerçekle adeta hayatının şokunu yaşadı. Biyolojik babası tarafından 6 aylıkken yetiştirme yurduna teslim edildiğini 15 yaşlarında evdeki evrakları tasnif ederken öğrenen Kader Aslan, o gün bugündür gerçek ailesine kavuşmak için mücadele veriyor.

"ADIYAMAN'A KADARGİTTİM''

Gerçek ailesine kavuşmak için bir süredir uğraş verdiğini kaydeden Kader Aslan (42), "15 yaşlarındayken evlat edindiğimi öğrendim. O günden bu zamana kadar ailemi aradım fakat bulamadım. Ailemi bulmak için Adıyaman Nüfus Müdürlüğüne de gittim, oradan elime bir belge verildi. Kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalıştım ama bir sonuca ulaşamadım. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum" dedi.

"KİMSEDEN BEKLENTİM YOK''

Evdeki evrakları tasnif ederken evlatlık belgesine ulaştığını ifade eden Aslan, "15 yaşındayken annem evdeki evrakları getirdi evin vergisini yatırmak için. Ben de evrakları incelediğimde bir belgede 'evlat edinme belgesi' yazısını gördüm. Sonra evrakı sakladım, gece okuyunca evlat edindiğimi öğrendim. Annem evlat edinildiğimi hiç hissettirmedi. Annemi de 3 yıl önce alzheimer hastalığından kaybettim. Ailem var ama yine de neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Kimseden bir beklentim yok. Kardeşlerim var mı yok mu öğrenmek istiyorum. Ailemi bulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN NEDEN AYRI BÜYÜDÜM?"

Evlatlık verildiği ailenin de hayatını kaybetmesiyle tamamen yalnız kaldığını belirten Aslan, "Evlatlık olduğumu öğrendiğimde bir burukluk hissettim ama annem olsun, akrabalarım olsun bana evlatlık olduğumu hiçbir şekilde hissettirmedi. Evlatlık verildiğim ailedeki babam üç yaşındayken vefat etti. Alzheimer hastası olan annem de üç yıl önce hayatını kaybetti. Tamamen yalnız kaldım. Öğrenmek istiyorum. Belki bütün kardeşlerim bir arada büyüdü, ben neden ayrı büyüdüm? Belki böyle bir aileye düşmez de başka bir ortamda olabilirdim. Neden evlatlık verildim, öğrenmek istiyorum. Adıyaman doğumlu olduğum için Adıyaman'a da gittim ama bir sonuca ulaşamadım" diye konuştu.