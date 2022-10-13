6 çocuk annesi kadın evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü! Biyolojik ailesini bulmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

6 çocuk annesi kadın evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü! Biyolojik ailesini bulmak istiyor

13.10.2022 10:19

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Kader Aslan, yıllar sonra evlatlık verildiğini öğrendi. Gerçek ailesini bulmak için yollara düşen Aslan, "15 yaşlarındayken evlat edindiğimi öğrendim. O günden bu zamana kadar ailemi aradım fakat bulamadım. Ailemi bulmak için Adıyaman Nüfus Müdürlüğüne de gittim, oradan elime bir belge verildi. Kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalıştım ama bir sonuca ulaşamadım. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi ilçesinde yaşayan Kader Aslan, yıllar sonra öğrendiği gerçekle adeta hayatının şokunu yaşadı. Biyolojik babası tarafından 6 aylıkken yetiştirme yurduna teslim edildiğini 15 yaşlarında evdeki evrakları tasnif ederken öğrenen Kader Aslan, o gün bugündür gerçek ailesine kavuşmak için mücadele veriyor.

"ADIYAMAN'A KADARGİTTİM''

Gerçek ailesine kavuşmak için bir süredir uğraş verdiğini kaydeden Kader Aslan (42), "15 yaşlarındayken evlat edindiğimi öğrendim. O günden bu zamana kadar ailemi aradım fakat bulamadım. Ailemi bulmak için Adıyaman Nüfus Müdürlüğüne de gittim, oradan elime bir belge verildi. Kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalıştım ama bir sonuca ulaşamadım. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum" dedi.

Yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrenince biyolojik ailesini bulmak için yollara düştü

"KİMSEDEN BEKLENTİM YOK''

Evdeki evrakları tasnif ederken evlatlık belgesine ulaştığını ifade eden Aslan, "15 yaşındayken annem evdeki evrakları getirdi evin vergisini yatırmak için. Ben de evrakları incelediğimde bir belgede 'evlat edinme belgesi' yazısını gördüm. Sonra evrakı sakladım, gece okuyunca evlat edindiğimi öğrendim. Annem evlat edinildiğimi hiç hissettirmedi. Annemi de 3 yıl önce alzheimer hastalığından kaybettim. Ailem var ama yine de neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Kimseden bir beklentim yok. Kardeşlerim var mı yok mu öğrenmek istiyorum. Ailemi bulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrenince biyolojik ailesini bulmak için yollara düştü

"BEN NEDEN AYRI BÜYÜDÜM?"

Evlatlık verildiği ailenin de hayatını kaybetmesiyle tamamen yalnız kaldığını belirten Aslan, "Evlatlık olduğumu öğrendiğimde bir burukluk hissettim ama annem olsun, akrabalarım olsun bana evlatlık olduğumu hiçbir şekilde hissettirmedi. Evlatlık verildiğim ailedeki babam üç yaşındayken vefat etti. Alzheimer hastası olan annem de üç yıl önce hayatını kaybetti. Tamamen yalnız kaldım. Öğrenmek istiyorum. Belki bütün kardeşlerim bir arada büyüdü, ben neden ayrı büyüdüm? Belki böyle bir aileye düşmez de başka bir ortamda olabilirdim. Neden evlatlık verildim, öğrenmek istiyorum. Adıyaman doğumlu olduğum için Adıyaman'a da gittim ama bir sonuca ulaşamadım" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu Otomobilini iPhone ile takas etti: Alacak gücüm yoktu Teröristlerin yaşam malzemeleri toprağa gömülü bulundu Teröristlerin yaşam malzemeleri toprağa gömülü bulundu
Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 çocuk annesi kadın evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü! Biyolojik ailesini bulmak istiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:13 Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra anlattı: Babamın yaptıkları Metin Akpınar'ı kızdırdı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: 6 çocuk annesi kadın evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü! Biyolojik ailesini bulmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement