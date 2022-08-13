Gurbetçilere dönüş yolunda zeytin ikramı - Son Dakika
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Gurbetçilere dönüş yolunda zeytin ikramı

13.08.2022 14:25
Gurbetçilere dönüş yolunda zeytin ikramı

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları devam ediyor.

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönüşte de Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçilere zeytin ikram edildi.

Sevinç ve heyecanla Türkiye'den gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönmenin ve sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor. İkram A.Ş. bünyesinde bulunan Köy Sefası zeytinleri gurbetçilere ikram edildi. Duygu dolu anların yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçiler verilen ikram karşısında 'Ne mutlu Türküm' gibi kelimler ile mutluluğunu paylaştı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçilere yaklaşık 40 bin adet zeytin paketi ikram edileceği belirtildi.

Gurbetçilerin ülkeden ayrılırken ufak bir ikramla uğurladıklarını belirten Köy Sefası Genel Koordinatörü Harun Meldan, "Bu sene de köyümüzde, yaylamızda, kasabamızda sevdiklerimizle birlikte geçirdiğiniz bir güzel izin yılını daha geride bırakarak buruk hislerle vatandan ayrılmanın son noktasındasınız. Çok kısacık gelen doyamadığınız bir izin dönemi sonrası, arkanızda bıraktığınız sevdiklerinizle bir sonraki dönem için, daha şimdiden planlar yapmaya başladığınızı düşünüyoruz. Kültürümüzde güzel bir adet vardır, yola çıkana yolluk hazırlanır. Uzun sürecek olan yorucu gurbet yolunda sizlerle azıklarımızı karıştırarak yol arkadaşı olalım istedik. Gurbetçi dostlarımıza sadece hediye vermek değil, aynı zamanda yolda giderken ve evlerine vardıklarında da memleketi hatırlayacakları küçük bir anı bırakmış da olacağız. Gemlik sele zeytinlerimizi tamamen eski usul geleneksel taş baskı yöntemlerle 12 ayda olgunlaştırıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi, boya veya kimyasal kullanmıyoruz. Düşük tuz oranıyla da her yaş grubundan insanımızın damağına hitap ediyor. Gemlik zeytininin özelliği ağaçta kendisinin siyahlaşarak hasat edilmesidir. Malum olduğu üzere farklı kültürlerde birlikte yaşayan insanlar belli süre sonra onların alışkanlıklarını benimsemeye başlayabiliyorlar. Biz Türkler olarak vazgeçemediklerimizin başında keyifli kahvaltı etmek vardır. Bunun içinde olmazsa olmazların başında sofamızdaki zeytin başı çekmektedir. Zeytin gerek ağız tadımız gerekse birçok faydası sebebiyle de vazgeçemediğimiz lezzetlerimizdendir. Zengin diyet lifi kaynağına sahip olmakla birlikte mükemmel bir e vitamini kaynağı olduğunu da unutmamalıyız. Gurbeti yaşamayan bilemez. Bizim burada herhangi bir marketten rahatlıkla bulabildiğimiz memleketimize has bir ürüne gurbetteki vatandaşımız her zaman rahat ulaşamıyor. Ürünlerimizi Avrupa'daki tüm seçkin etnik marketlerde bulabilirsiniz. Vatandaki evinize en kısa sürede tekrar tekrar bekleriz. Kazasız ve sağlıkla şekilde gideceğiniz noktaya varmanız dileklerimizle hayırlı yolculuklar dileriz" dedi.

İstanbul'dan İsviçre'ye giden gurbetçi Ömer Faruk Çoban, ikramlar için çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İkram için çok teşekkür eden Mehmet Kurt, Türkiye'nin farkının olduğunu söyledi.

İkramları görünce çok mutlu oldukları söyleyen Namık Kemal seneye de geleceklerini ve bu ikramlara tekrardan karşılaşmak için büyük heyecan ile beklediğini vurguladı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Türkiye, Edirne, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gurbetçilere dönüş yolunda zeytin ikramı - Son Dakika

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