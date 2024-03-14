Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan ayrıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanlığı görevini 1999 yılından bu yana yürüten Yılmaz Büyükerşen, 2019-2024 döneminin son toplantısında meclise veda etti. Büyükerşen, "25 yıldır Belediye Başkanı'yım beğendikleriniz, beğenmediğiniz proje ve icraatlar olacaktır. Beni bunlarla hatırlayın. Elbette siyasetin içinde olacaksınız. Siyasette ve demokraside hak, hukuk ve adalet üzerinde durmaya devam edin" dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mart ayı Olağan Meclis Toplantısı 2'nci Birleşim 1'inci Oturumu, Meclis Salonu'nda yapıldı. Başkan Büyükerşen'in 25 yıldır başkanlık ettiği meclisin son oturumunda, Büyükerşen meclise veda etti.
2019-2024 döneminin son oturumunda meclisi oluşturan AKP, CHP, DSP, MHP ve Yeniden Refah Partili üyeler, gündem maddelerine ait raporları ve gündem maddelerini oy birliği ile kabul etti. Büyükerşen, "Büyükşehir Belediye'mizin tarihinde son toplantıda çok güzel bir örnek verildi. Oy birliği ile alınan kararlar için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Büyükerşen'e 25 yıldır Eskişehir'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Sizlere sağlıklı ömürler diliyoruz. 25 yıllık başarılı belediyeciliğin herkese örnek olmasını diliyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise 1999'da başlayan sürecin bugüne kadar geldiğini belirterek, "Eskişehir'de çok önemli işlerin mimarı ve bizlere rehber oldunuz. Sizi Tepebaşı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.
Meclis üyelerinin konuşmaları sonrası 1999 yılında merhum Bülent Ecevit'in kendisini siyasete davet etmesiyle bu yolculuğun başladığını hatırlatan Büyükerşen, şunları kaydetti:
"25 yıl az bir zaman değil. Bu mecliste her dönem farklı meclis üyeleri de oldu. Burada çok farklı ve ağır tartışmalar da yaşandı. Eninde sonunda Eskişehir'in yararına olan projeleri gerçekleştirebildik. Son dönem meclisindeki arkadaşlarımdan memnunum. Evet eleştiriyorlardı, elbette eleştireceksiniz. 25 yıldır Belediye Başkanı'yım elbette beğendikleriniz, beğenmediğiniz proje ve icraatlar olacaktır. Beni bunlarla hatırlayın. Ama hiçbirinize kırgın değilim. Eğer mecliste sesimi yükselttiysem, kalbinizi kırdıysam özür dilerim. Bundan sonra sizlere yaşamınızda sağlık ve başarı diliyorum. Elbette siyasetin içinde olacaksınız. Siyasette ve demokraside hak, hukuk ve adalet üzerinde durmaya devam edin. Hayatın her aşamasında da denge çok önemlidir. Demokraside de, Cumhuriyette de dünyada da her şey denge üzerine kuruludur. Hepinizi çok seviyorum, hoşça kalın."
Konuşmaların ardından Ataç ve Kurt, Başkan Büyükerşen'e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Meclis oturumu, Büyükerşen'in uzun süre ayakta alkışlanması ile sona erdi.
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