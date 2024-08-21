Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Toplumun her kesimiyle birebir temas kurma ve sorunları yerinde tespit etme amacıyla her fırsatta ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yoğun ziyaret programını aralıksız sürdürüyor.

21.08.2024 15:37  Güncelleme: 15:40
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Toplumun her kesimiyle birebir temas kurma ve sorunları yerinde tespit etme amacıyla her fırsatta ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yoğun ziyaret programını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Umut Yılmaz, aynı gün içerisinde; Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdulkadir Gözegir, Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Kızkapanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Beykent Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Başkan Umut Yılmaz, ilk olarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporun gençler üzerindeki olumlu etkisi, amatör sporun desteklenmesi ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Başkan Yılmaz, Şehitkamil'de sporun her zaman öncelikli bir konu olduğunu belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe büyümeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz'ın bir sonraki durağı ise Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği oldu. Birlik Başkanı Osman Türkman ile görüşen Başkan Umut Yılmaz, ilçede hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvancılıkta verimin artırılması ve üreticilerin karşılaştığı zorluklar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yılmaz, tarım ve hayvancılığın Şehitkamil için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "Üreticilerimizin her zaman yanındayız, onların sorunlarını çözmek için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kızkapanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Başkan Yılmaz, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Kültürel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, "Birlikte olduğumuz sürece kültürümüzü yaşatabilir ve geleceğe taşıyabiliriz." diye konuştu. Başkan Yılmaz, Şehitkamil'de derneklerle iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Son olarak Beykent Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, mahalle halkının taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm bulmak için notlar aldı. Başkan Yılmaz, yerel yönetim olarak her zaman halkın yanında olduklarını ifade ederek, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve yurttaşın yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

"Aynı kaliteli hizmete ve imkanlara ulaşabileceksiniz"

Hizmetlerin niteliğini her mahalleye eşit şekilde ulaştıracaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Bizim temel hedefimiz, Şehitkamil'deki her bir mahallede yaşayan yurttaşlarımızın, bulundukları yerden bağımsız olarak, aynı yüksek yaşam standartlarına sahip olmalarını sağlamaktır. Yaşadığınız mahalle, ilçemizin hangi köşesinde olursa olsun, aynı kaliteli hizmete ve imkanlara ulaşabileceksiniz. Bu doğrultuda, mahallelerimiz arasındaki hizmet farklılıklarını ortadan kaldırmak için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Şehitkamil'in her köşesini eşit kılmak, vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artırmak için hizmetlerin niteliğini her mahallemize eşit şekilde ulaştıracağız. Amacımız, Şehitkamil'de her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek ve eşitlik ilkesini her alanda hayata geçirmektir" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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