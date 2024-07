Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı\'nda Anne-Çocuk Kampı etkinliğine katıldı

Yerel

Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Kampı'nda düzenlenen Anne- Çocuk Kampı etkinliğine katıldı. Başkan Yılmaz, çocuklarla birebir ilgilenerek kamp faaliyetlerine eşlik etti. Çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Yılmaz, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Yetim anneler ve çocuklarıyla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bu memlekette kimse yetim sayılamaz. Devlet bizim, hem anamız hem de babamızdır. Kimse, burada sahipsiz değildir. Bizlerin sahibi, devletimiz" dedi.

Etkinlikte sadece çocuklarla değil, annelerle de özel olarak ilgilenen Başkan Yılmaz, her yetim çocuk annesiyle birebir sohbet ederek onların taleplerini ve sorunlarını dinledi. Annelerin ihtiyaçlarını ve isteklerini not alan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Yetim çocuklar ve annelerine yönelik bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade eden Umut Yılmaz, her zaman onların yanında olacaklarının altını çizdi.

"Her zaman arkanızdayız"

Kimsenin bu memlekette yetim sayılamayacağını kaydeden Umut Yılmaz, "Bu memlekette kimse yetim sayılamaz. Devlet bizim hem anamız hem de babamızdır. Kimse burada sahipsiz değildir. Bizlerin sahibi, devletimizdir. Biz, her zaman arkanızdayız. Çocuklarımızı, eğlendirelim, güldürelim. Çocuklarınızın eğitimine çok önem verin. Elimden gelen neyse de yapacağım. Ama aklımdakileri yaparken bir şeyleri unutmuş olabilirim sizler, bize hatırlatın" ifadelerini kullandı.

"Belediye ile iletişim kolaylığı"

Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi ile iletişime geçmelerinin oldukça kolay olduğunu belirterek, belediyeye ulaşma imkanının yüzde 98 oranında olduğu bilgisini paylaştı. Yılmaz, "Şu anda belediyemize yüzde 98 ulaşma imkanı var. Geçmişte yoktu. Biz, bu sistemi kurduk. Bir şikayetiniz, talebiniz varsa bize geliyor" diyerek belediyenin her zaman halkın yanında olduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen Anne-Çocuk Kampı etkinliği, çocukların ve annelerin yüzlerini güldürdü. Başkan Yılmaz'ın çocuklara ve annelerine gösterdiği ilgi ve destek, yetim anneleri ve çocukları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - GAZİANTEP