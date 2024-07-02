Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı'nda Anne-Çocuk Kampı etkinliğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı'nda Anne-Çocuk Kampı etkinliğine katıldı

Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı\'nda Anne-Çocuk Kampı etkinliğine katıldı

Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Kampı'nda düzenlenen Anne-Çocuk Kampı etkinliğine katıldı.

02.07.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Kampı'nda düzenlenen Anne- Çocuk Kampı etkinliğine katıldı. Başkan Yılmaz, çocuklarla birebir ilgilenerek kamp faaliyetlerine eşlik etti. Çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Yılmaz, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Yetim anneler ve çocuklarıyla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bu memlekette kimse yetim sayılamaz. Devlet bizim, hem anamız hem de babamızdır. Kimse, burada sahipsiz değildir. Bizlerin sahibi, devletimiz" dedi.

Etkinlikte sadece çocuklarla değil, annelerle de özel olarak ilgilenen Başkan Yılmaz, her yetim çocuk annesiyle birebir sohbet ederek onların taleplerini ve sorunlarını dinledi. Annelerin ihtiyaçlarını ve isteklerini not alan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Yetim çocuklar ve annelerine yönelik bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade eden Umut Yılmaz, her zaman onların yanında olacaklarının altını çizdi.

"Her zaman arkanızdayız"

Kimsenin bu memlekette yetim sayılamayacağını kaydeden Umut Yılmaz, "Bu memlekette kimse yetim sayılamaz. Devlet bizim hem anamız hem de babamızdır. Kimse burada sahipsiz değildir. Bizlerin sahibi, devletimizdir. Biz, her zaman arkanızdayız. Çocuklarımızı, eğlendirelim, güldürelim. Çocuklarınızın eğitimine çok önem verin. Elimden gelen neyse de yapacağım. Ama aklımdakileri yaparken bir şeyleri unutmuş olabilirim sizler, bize hatırlatın" ifadelerini kullandı.

"Belediye ile iletişim kolaylığı"

Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi ile iletişime geçmelerinin oldukça kolay olduğunu belirterek, belediyeye ulaşma imkanının yüzde 98 oranında olduğu bilgisini paylaştı. Yılmaz, "Şu anda belediyemize yüzde 98 ulaşma imkanı var. Geçmişte yoktu. Biz, bu sistemi kurduk. Bir şikayetiniz, talebiniz varsa bize geliyor" diyerek belediyenin her zaman halkın yanında olduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen Anne-Çocuk Kampı etkinliği, çocukların ve annelerin yüzlerini güldürdü. Başkan Yılmaz'ın çocuklara ve annelerine gösterdiği ilgi ve destek, yetim anneleri ve çocukları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Gençlik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı'nda Anne-Çocuk Kampı etkinliğine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
16:32 Alman Deutsche Bank’tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 20:06:24. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı'nda Anne-Çocuk Kampı etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement