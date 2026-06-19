Başkan Büyükkılıç\'tan YKS adaylarına başarı dileği ve ücretsiz ulaşım müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm adaylara başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK bünyesindeki YKS hazırlık gruplarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında bin 62 öğrenciye eğitim verildiğini belirtirken, sınava girecek adayların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını ve ek seferler düzenleneceğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde yayımladığı mesajda, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sınava girecek adaylara başarılar diledi. Eğitimi ve gençleri her zaman öncelikli hizmet alanları arasında gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalarıyla gençlerin yanında olmaya devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri aracılığıyla öğrencilere önemli destekler sunduklarını kaydeden Büyükkılıç, 2025-2026 eğitim öğretim yılında YKS hazırlık gruplarında 1.062 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç; "Gençlerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanabilmeleri adına eğitim yatırımlarımızı ve desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. KAYMEK Gençlik Merkezlerimizde YKS hazırlık gruplarında 1.062 öğrencimize eğitim desteği sağladık. Bunun yanında ara sınıflarla birlikte toplam 5 bin 826 öğrencimize eğitim hizmeti sunduk. Gençlerimizin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayan çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca YKS'ye hazırlanan öğrencilerin değil, farklı eğitim ve kariyer hedeflerine sahip gençlerin de yanında olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde 12'nci sınıf ve mezun gruplarına yönelik YKS hazırlık kursları, LGS hazırlık gruplarına kurslar, ön lisans mezunlarına DGS hazırlık kursları, lisans mezunlarına ALES hazırlık kursları ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik KPSS hazırlık kurslarının devam ettiğini kaydetti. Ara sınıflarla birlikte toplam 5 bin 826 öğrenciye eğitim hizmeti sunduklarını belirten Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin eğitim yolculuğunda güçlü bir rehber olmaya devam ettiğini ifade etti. Gençlerin şehrin ve ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri gençtir. Kayseri dinamiktir. Kayseri üreten bir şehirdir. Kayseri geleceğe hazırlanmaktadır. Bizler de gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimden kültüre, sanattan spora kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıkları "Genç Dostu Belediye" ödülünün gençlere yönelik hizmet anlayışlarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, bu anlayışla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. YKS'ye girecek tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, "Bir yıl boyunca emek veren tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun her bir gencimiz bizim için çok kıymetlidir. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimize inanıyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

YKS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin sınav sürecini kolaylaştırmaya yönelik desteklerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, YKS'ye girecek adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini verdi. Büyükkılıç, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu önemli maratonunda üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye girecek adaylarımız, sınav giriş belgelerini ibraz ederek belediyemize ait otobüsler, halk otobüsleri ve tramvaylardan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Ayrıca öğrencilerimizin sınav merkezlerine ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için raylı sistem ve otobüs hatlarımızda ilave seferler planladık" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç ayrıca vatandaşlara da çağrıda bulunarak, sınav saatlerinde öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek gürültülerden kaçınılması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. - KAYSERİ