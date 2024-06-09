YKS AYT Sınavında Geç Kalmak - Son Dakika
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YKS AYT Sınavında Geç Kalmak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT'de geç kalan adaylar sınava alınmadı. İstanbul Üniversitesi'nde sınava geç kalan öğrenci üzüntüyle geri döndü. Veliler ise çocukları için dua ederek bekledi.

09.06.2024 11:18
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Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar, istediği üniversitelere yerleşebilmek için ter dökmeye başladı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınava alınmazken, bir adam ise 54 yaşındaki eşini okul kapısında bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi. Beyazıt'ta, Beşiktaş'ta ve Esenler'de sınava girecek olan adaylar, heyecanlı dakikalar yaşadı. Son saniyede salona girmek isteyen öğrenciler koşarak gelirken, saat 10.00 kuralarını geçirenler sınava alınmadı.

Öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te yapılacak.

İstanbul Üniversitesi'nde sınava girecek öğrenci geç kalınca kapıdan döndü

İstanbul Üniversitesi'nde gireceği sınava geç kalan öğrenci, üniversitenin bahçesinden hızlıca sınava gireceği binaya doğru koştu. Yetkililer, geç kalan öğrencinin sınava alınmayacağını bildirdi. Üniversitesinin kapısından geri dönen öğrenciyi babası sarılarak teselli etti. Bir başka öğrenci geç kalan aday, sınava alınmayınca ağacın altında bekledi.

Veliler dışarıda dua etti

Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra aileler dışarıda çocukları için Yasin-i Şerif okudu, dualar ederek beklemeye başladı. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler içeride heyecan yaşarken, aileleri de dışarıda onları bekleyerek heyecanlarına ortak oldu.

"Eşim 54 yaşında, coğrafya ya da tarih okumak istiyor"

Okul kapısında üniversite sınavına giren eşini bekleyen Zeki Ege, "Ben eşimi bekliyorum. 54 yaşında kendisi, zamanında üniversite sınavına girmiş ama bu sene de girmek istiyor. Geçen sene de girdi. 35 yaş üstü kadınlara bir kontenjan ayrılmış, ondan yararlanmak için eşim tekrar sınava giriyor. 3 şansını denedi. Coğrafya ya da tarih hedefliyor. 2 çocuğumuz var; biri üniversiteyi bitirdi, diğeri de şimdi master yapıyor. Çocuklardan sonra eşim de istedi" dedi.

"Heyecanlıyız"

Sınava giren çocuğunu bekleyen Mahmut Karabulut, "Çocuğum için buradayım. Sınava hazırlandı. Kendisi çok heyecanlı değildi ama ben ister istemez heyecanlıyım. Tabii alacağı puana göre belli olacak ama çocuk gelişimi okumayı hedefliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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