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YKS'de başarılı olan gençlere ödül olarak kültür turu düzenlendi

TOKAT - İstanbul'da yaşayan ve YKS'de başarılı olan Tokatlı öğrenciler, Tokatlı iş adamları tarafından düzenlenen "Tokat Kültür Turu" ile memleketlerinin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

İstanbul'da yaşayan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılı olan üniversite öğrencilerine yönelik Tokatlı iş adamları tarafından "Tokat Kültür Turu" düzenlendi. Gezi kapsamında Tokatlı olmalarına rağmen ilk defa kent merkezine gelen 25 öğrenci, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Öğrenciler, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tokat'ın kent merkezini ve ilçelerini gezerek, şehrin tarihi dokusunu ve kültürel mirasını yakından tanıma şansı elde etti. Şehrin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulan öğrenciler, Tokat'ın mutfak kültürünü de öğrenmiş oldu.

Tokat gezisiyle YKS'de derece yapan gençlerin memleketlerine olan bağlılıkları artırarak, şehirle olan bağlarını güçlendirmek için bu programı düzenlediklerini söyleyen Rasim Yağar; "Bu projenin amacı İstanbul'da ikamet eden üniversite sınavlarında başarılı olmuş gençlerimizin Tokat'ı, Tokat kültürünü, kadim Anadolu medeniyetini tanımalarını ve buraları öğrenip gelecek kuşaklara faydalı işler yapmalarını öneriyoruz. Bu gençlerimiz arasında Tokat'ı ilk defa gören, kendi köyüne gelse de Tokat gibi tarımıyla, hayvancılığıyla bilinen ancak yer altında muazzam bir tarihi hazineyi, mirası barındıran eşsiz Anadolu medeniyetini gelecek kuşaklarımız, geleceğimiz olan bu yavrularımıza göstermek istiyoruz" dedi.

Tokat'ın kendine özgü kültürel ve tarihi atmosferini deneyimleyen öğrenciler ise bu tür etkinliklerin, memleketlerinden uzak yaşayan gençlerin köklerini unutmamalarına yardımcı olduğunu belirtti.