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Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi - Son Dakika

Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi

31.01.2022 14:17
Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde genç kadın girişimcinin marketinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde genç kadın girişimcinin marketinin çatısı yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Markette maddi hasar meydana geldi.

Aşırı kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gerger, Sincik ve Çelikhan gibi yüksek kesimlerde hala kar yağışı devam ederken Kahta'da ise bir hafta etkili olan yoğun kar yağışından dolayı genç girişimci Makbule Karakaya'ya ait mini marketin çatısı çöktü.

Marketin çatısının altında kalan malzemelerin kullanılamaz hale geldiğini belirten işletme sahibi Makbule Karakaya, yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu, bundan dolayı yetkilerden yardım beklediğini söyledi. - ADIYAMAN

Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi
Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi
Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi
Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi

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Çelikhan, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi - Son Dakika
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