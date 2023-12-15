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YÖKAK, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki değerlendirme sürecini tamamladı - Son Dakika
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YÖKAK, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki değerlendirme sürecini tamamladı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Erzurum Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme sürecini tamamladı. Üç gün süren incelemelerde akademisyenler, idari personel ve öğrencilerle görüşmeler yapıldı. Kalite süreçlerine önem veren üniversite, akredite olmayı hedefliyor.

YÖKAK, Erzurum Teknik Üniversitesi\'ndeki değerlendirme sürecini tamamladı
15.12.2023 - 13:11,
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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 11-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) gerçekleştirilen değerlendirme süreci sona erdi.

YÖKAK Değerlendirme Takımı üç gün süreyle ETÜ'nün akademik ve idari birimlerinde incelmelerde bulunarak, Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı başlıklarında çeşitli ölçüt ve alt ölçütler üzerinden akademisyenlerle, idari personellerle ve öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

ETÜ'de gerçekleştirilen kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik yürütülen projeler ve dış paydaşlarla yapılan iş birliklerinin ele alındığı değerlendirme sürecinde YÖKAK Değerlendirme Takımı, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak başta olmak üzere kalite komisyonu üyeleri ve senato üyeleri ile bir araya gelerek kalite çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Akademik ve idari birimlerin yöneticileri ve personelleri ile ayrı ayrı görüşmeler yapan Değerlendirme Takımı, ayrıca ETÜ'nün Erzurum ve bölgesindeki dış paydaşlarının yöneticileriyle de toplantılar yaparak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

Kalite süreçlerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Rektör Çakmak: "Göreve geldiğimiz günden itibaren attığımız her adımda kalite süreçlerini göz önünde bulunduruyoruz. Üniversitemiz yıllar içerisinde önemli gelişim kat etti ve nicelik yönünden büyürken nitelikten de taviz vermedi. Bugün gelmiş olduğumuz noktada YÖKAK'a yapmış olduğumuz başvuru neticesinde Değerlendirme Takımı üniversitemizi ziyaret ederek bize güçlü ve gelişime açık yönlerimizi gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu sürecin sonunda üniversitemiz akredite olacak ve gelişmeye devam ederek emin adımlarla geleceğe yol alacaktır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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