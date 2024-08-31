Yörükler Hacıalanı Yaylasında Güreş Şenliklerinde Buluştu

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- Yörükler yaylada güreş şenliklerinde buluştu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Yörükler 1550 rakımlı Hacıalanı Yaylasında bu yıl 38.'si düzenlenen Hacıalanı Geleneksel Güreş Şenlikleri'nde buluştu.

Erdemli Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen şenlikte 250 güreşçi er meydanına çıkıp birincilik için mücadele etti. Bu yılın başpehlivanı ise Erdemli Belediye Başkanlığı adına güreşen Nafiz Berk Ünal oldu.

Güreşin ata sporu olduğunu ve kültürel miras olduğuna dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Ulu Önder Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan Yörük şehri Edemli'deyiz, Hacıalanı Yaylamızdayız. Şu an yaylamızda 38.'sini düzenlediğimiz geleneksel güreş etkinliğimiz var. Yaklaşık 250'den fazla güreşçimiz, gencimiz burada güreşiyor. Güreş bizim ata sporumuz. Bizde Erdemli Belediyesi olarak bu etkinliği sadece bir güne değil bir haftaya yayarak, güreş etkinliğimizle kutlayacağız" diye konuştu.

Güreş etkinliklerine ilginin büyük olduğunu anlatan Ali Kurt, "Ata sporumuz güreşler devam ediyor, onunla beraber gelenek ve göreneklerimizde devam ediyor. 38 yıldır bu şenlikleri yapıyoruz" dedi.

Etkinliklere her yıl katıldıklarını ifade eden Tuğçe Şen ise, "Bilindiği üzere burada 38 yıldır güreş müsabakaları düzenleniyor. Bizde severek katılıyoruz. Kültürümüzün devam ettirilmesi adına şenliklerin yapılması harika bir şey. Erdemli Belediyesi ve Mustafa Kara'ya teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Şenliklerin çok eğlenceli geçtiğini belirten Ayşe Naz, "Geçen yıl da geldim, bu yılda geldim. Çok eğlenceli güreşleri izlemek, konserleri izlemek" dedi.

Bu yıl da birincilik için mücadele edeceğini kaydeden Mustafa Zopalı da, "15 yıldır bu sahada güreşiyorum. 15 yıldır bu sahada birinci oluyorum. İnşallah bu senede birinci olma hedefim var" diye konuştu.

Etkinlikler dereceye girenlere madalya ve kupalarının takdim edilmesiyle tamamlandı.