Yozgat Aydıncık\'ta 20 bin metrekarelik arazideki yarıklar beldeyi endişelendirdi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Beldesi'nde ekim için hazırlanmak istenilen tarım arazisinin 20 bin dönümlük kesiminde, toprak kayması ve oluşturduğu yarıklar, bölge insanını endişelendirdi. Bölge sakini Mehmet Salman, son bir hafta içerisinde meydana gelen olayla ilgili olarak ilgililerin önlem almalarını istedi.

Yozgat Baydiğin Beldesi sınırları içerisinde kalan Kıran mevkisinde tarlasına ekim için giden Hüsamettin Yiğit, bölgede toprak kayması ve açılan yarıkları görünce şaşkına döndü, ekim yapmaktan vazgeçti. Yiğit, tarlasında açılan yarıkların videosunu çekerek sosyal medya hesabından yayınlayıp, önlem alınması çağrısında bulundu.

Kıran mevkisindeki kömür ocağının üst tarafında bulunan tarım arazisinde yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda derin yarıklar oluştuğunu belirten belde sakini Mehmet Salman, kaymanın kömür ocağından kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Bölgede üç-dört kademeli kayma meydana geldiğini ifade eden Salman, "Burada aşağıda bir kömür ocağımız var, oradan olduğunu düşünüyoruz. Bu bir hafta içerisinde oldu. Buranın bir şekilde kapatılması gerekiyor. Herhangi bir insan düşebilir. Hayvanlar otlamaya geliyor, onlar düşebilir. O yüzden buralarda önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

Tarlaya ekim yapmak için gelen Hüsamettin Yiğit'in yarıkları fark ederek görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Salman, yetkililerin bölgeyle ilgilenmesini istedi.

"ELEKTRİK DİREĞİ HER AN DEVRİLEBİLİR"

Bölgede elektrik enerjisi sağlayan direklerin de eğildiğini belirten Salman, bunun ayrıca tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Salman, "Şurada elektrik direkleri var. Hem kömür ocağının hem de Baydiğin'in elektrik enerjisini sağlayan. Direk yatmış, her an devrilebilir. İlgililerin önlem almasını bekliyorum" diye konuştu.