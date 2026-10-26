Yozgat Aydıncık'ta 20 bin metrekarelik arazideki yarıklar beldeyi endişelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat Aydıncık'ta 20 bin metrekarelik arazideki yarıklar beldeyi endişelendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat Aydıncık\'ta 20 bin metrekarelik arazideki yarıklar beldeyi endişelendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat Aydıncık\'ta 20 bin metrekarelik arazideki yarıklar beldeyi endişelendirdi
Haber Videosu

Yozgat Aydıncık'ta Baydiğin Beldesi'ndeki yaklaşık 20 bin metrekarelik arazide toprak kayması ve derin yarıklar oluştu. Belde sakini Mehmet Salman, kaymanın kömür ocağından kaynaklanmış olabileceğini belirterek eğilen elektrik direkleri için önlem istedi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Beldesi'nde ekim için hazırlanmak istenilen tarım arazisinin 20 bin dönümlük kesiminde, toprak kayması ve oluşturduğu yarıklar, bölge insanını endişelendirdi. Bölge sakini Mehmet Salman, son bir hafta içerisinde meydana gelen olayla ilgili olarak ilgililerin önlem almalarını istedi.

Yozgat Baydiğin Beldesi sınırları içerisinde kalan Kıran mevkisinde tarlasına ekim için giden Hüsamettin Yiğit, bölgede toprak kayması ve açılan yarıkları görünce şaşkına döndü, ekim yapmaktan vazgeçti. Yiğit, tarlasında açılan yarıkların videosunu çekerek sosyal medya hesabından yayınlayıp, önlem alınması çağrısında bulundu.

Kıran mevkisindeki kömür ocağının üst tarafında bulunan tarım arazisinde yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda derin yarıklar oluştuğunu belirten belde sakini Mehmet Salman, kaymanın kömür ocağından kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Bölgede üç-dört kademeli kayma meydana geldiğini ifade eden Salman, "Burada aşağıda bir kömür ocağımız var, oradan olduğunu düşünüyoruz. Bu bir hafta içerisinde oldu. Buranın bir şekilde kapatılması gerekiyor. Herhangi bir insan düşebilir. Hayvanlar otlamaya geliyor, onlar düşebilir. O yüzden buralarda önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

Tarlaya ekim yapmak için gelen Hüsamettin Yiğit'in yarıkları fark ederek görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Salman, yetkililerin bölgeyle ilgilenmesini istedi.

"ELEKTRİK DİREĞİ HER AN DEVRİLEBİLİR"

Bölgede elektrik enerjisi sağlayan direklerin de eğildiğini belirten Salman, bunun ayrıca tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

Salman, "Şurada elektrik direkleri var. Hem kömür ocağının hem de Baydiğin'in elektrik enerjisini sağlayan. Direk yatmış, her an devrilebilir. İlgililerin önlem almasını bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Yozgat AydıncıkMehmet SalmanAydıncıkBaydiğinYozgatGüncelTarımYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:58
Brezilya’da Lula da Silva geriden gelip kazandı İşte zaferin perde arkası
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
10:44
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
10:36
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:14:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat Aydıncık'ta 20 bin metrekarelik arazideki yarıklar beldeyi endişelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei