Yozgat Hayvan Pazarları Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Yozgat Hayvan Pazarları Yeniden Açıldı

Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle kapalı olan hayvan pazarları, aşılamaların ardından açıldı.

14.03.2025 10:00
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, çevre illerinde görülen hastalıklardan dolayı tedbir amaçlı olarak 3 Şubat 2025'te kapatılan hayvan pazarları yeniden açıldı. Yozgat Tarım, Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığına bağlı ekipler, büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik koruyucu aşı çalışmalarına hız verdi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, "Ülkemiz hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının kontrol altına alınabilmesi için koruyucu aşılama çalışmaları ile beraber hayvan hareketlerinin de kontrol ve denetiminin etkin bir şekilde yapılması gereklidir" dedi.

Yozgat'ta iki köydeki hayvanlarda lokal olarak görülen şap hastalığı nedeniyle başlatılan karantina ve aşılama çalışmaları sonrasında hayvan pazarlarının tamamı yeniden açıldı, hayvan alım satımları başladı. Aşılamanın aynı zamanda buzağı desteklemelerinde de şart olduğunu belirtildi, aşılama yapılmayan hayvanların desteklemelerden mahrum kaldığı kaydedildi. Şap aşısının yasal olarak yaptırılması zorunlu bir aşı olduğu, hayvanlarına aşı yaptırmayan yetiştiricilere 105 bin 274 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Yozgat'ta hayvanlara yönelik koruyucu aşılama çalışmalarının titizlikle yapıldığını belirten Yozgat Merkez Tayıp Köyü Muhtarı Ercan Kocamaz, "Şap aşısı sürekli, yılda iki veya üç yapıldığı da oluyor. Şu anda memnunuz, güzel. Sağolsun müdürlerimizden emeği geçen herkesten. Şu anda biz Şap aşısını hiç aklımızın ucuna bile getirmiyoruz. Dışarıdan da alım satım yaptığımız için burada fazla satışta etkilenmiyoruz ama alışlarda etkileniyoruz. Genelde Doğu Anadolu'dan mal getiriyoruz, bazen hastalık çıktığı zaman getiremiyoruz. Bir ay, bir buçuk ay giremiyoruz oralara. Ama bizim satışımızda sıkıntı olmuyor, hastalık olmadığı için. 20-25 yıldır hiçbir hastalığa denk gelmedim" diye konuştu.

"221 bin büyükbaş hayvanın şap aşısı ile aşılanması planlandı"

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, Yozgat il genelinde 221 bin büyükbaş besi hayvanına şap aşısı uygulanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz hayvancılığında büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının kontrol altına alınabilmesi için koruyucu aşılama çalışmaları ile beraber hayvan hareketlerinin de kontrol ve denetiminin etkin bir şekilde yapılması gereklidir. Hastalık özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda gözükmekte, virüsün çok hızlı bir bulaşma özelliğine sahip olması ve kontrolsüz hayvan hareketleri ile bir köyden başka bir köye, bir ilçeden başka bir ilçeye, bir ilden de ülke geneline çok hızlı bir şekilde bulaşabilmektedir. 2025 yılı Ocak ayı içerisinde, komşu illerde Şap Hastalığı tespit edildi, hayvan pazarları kapatıldı. İlimiz Merkez ilçeye bağlı Esenli ve Büyükincirli köylerinde de küçükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi nedeni ile tedbir amaçlı ilimizdeki tüm hayvan pazarları Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararı ile ikinci bir talimata kadar kapatılmıştı. İlimiz Merkez Esenli ve Büyükincirli Köylerinde çıkan şap hastalığı sonucu 10 kilometrelik koruma ve gözetim bölgesinde yer alan, Merkez, Şefaatli ve Sorgun İlçe sınırları dahilindeki 29 köy ve yerleşim alanında kordon ve karantina tedbirleri alındı.

10 gün içerisinde 29 köyde toplam 17 bin küçükbaş hayvan şap aşısı aşılandı. Bölgedeki büyükbaş hayvanların 2024 yılı Ekim- Kasım aylarında yapılan aşılamanın koruyucu etkisiyle herhangi bir bulaşma şekillenmedi. İlimizdeki hayvan pazarlarının kapalı olduğu süre zarfında 17 Şubat tarihi itibarı ile hızlı bir şekilde büyükbaş hayvanlarda İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası başlatılmıştır. İlimiz genelindeki hayvan hareketlerinin yoğun olduğu yerleşim yerlerinden başlamak üzere organize bir şekilde aşılama çalışmaları devam etmektedir. İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası 17 Şubat 2025 tarihi itibarı ile başlatılmış olup 13 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Aşılama ile ilimiz genelinde 221 bin büyükbaş hayvanın şap aşısı ile aşılanması planlandı. Şap aşılaması ile birlikte ilimiz genelinde 3 aylık yaştan büyük tüm dişi sığırların aynı zamanda Brucella aşısı ile aşısı yapılmakta ve tamamlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Yozgat, Tarım, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat Hayvan Pazarları Yeniden Açıldı - Son Dakika

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