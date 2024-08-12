Yozgat'ın ilk gazetecisi Nail Abbas Sayar anıldı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın ilk gazetecisi, şair, yazar ve ressam Nail Abbas Sayar, ölümünün 25'inci yılında mezarı başında anıldı. Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, "Abbas Sayar, aslında çağımızın gizlenmiş, saklanmış bir büyük düşünürüdür" dedi.

Nail Abbas Sayar, ölümünün 25'inci yılında mezarı başında anıldı. Yozgat'ın Çatak Mezarlığı'nda bulunan kabristanı başında düzenlenen anmaya, Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, eski Yozgat Belediye başkanlarından Yusuf Başar, Yozgat İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Çiftçi, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ferhat Açıkgöz ile yerel gazeteciler ve sevenleri katıldı. Abbas Sayar için dua okundu, kabrine çiçek konuldu ve konuşmalar yapıldı.

Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, şunları söyledi:

"Abbas Sayar, 1923 Yozgat'ta doğmuş, çocukluğunu ve gençliğini Yozgat'ta geçirmiş, üniversite tahsili için gittiği İstanbul'da Babıali'ye demir atmış ama orada içinde alevlenen Yozgat'ta gazete çıkarma heyecanıyla tekrar bu topraklara dönmüş bir Yozgat severdir. 'Yozgat'ta gazetecilik yapmak, çileyi başörtüsü yapmaktır' diyen bu aziz insan tam 44 yıl çileyi başörtü yaparak, Yozgat'ta 44 yıl gazete çıkarmış, Bozok gazetesinin yayınını sürdürmüştür, uzun süreçte. Yozgat'ta gazetesini yayınlarken de binlerce şiir yazmış, bu arada birbirinden değerli hikayeler ve romanlar kaleme almış, bu hikaye ve romanlarıyla Türkiye'nin edebiyat dünyasının çok büyük ödüllerini kazanmıştır. ve böylece de Abbas Sayar aldığı bu ödüllerle de Türkiye genelinde Yozgat'ı adıyla özdeşleştirmiş bir büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür. Abbas Sayar sadece gazeteci değildi, Abbas Sayar şairliğinin yazarlığının yanı sıra aynı zamanda ressamdı. Abbas Sayar'ın fark edilmeyen bir tarafı da noktalar diye küçük cümleli lafları vardır. O çok büyük anlamlı laflardır. Abbas Sayar, aslında çağımızın gizlenmiş saklanmış bir büyük düşünürüdür."

Abbas Sayar'ın eserleri ve ödülleri

Abbus Sayar 1970 yılında "Yılkı Atı" romanıyla ismini edebiyat dünyasına duyurdu. Abbas Sayar, 1970 yılında TRT Sanat Ödülleri Yarışması'nda derece alan ilk romanı Yılkı Atı'ndan sonra yazdığı Çelo (1972) romanı 1973 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü, Can Şenliği (1974) romanı ise 1975 Madaralı Roman Ödülü'ne layık görüldü. Abbas Sayar, ömrünün son yıllarını Ayvalık'ta resim yaparak, roman ve şiir yazarak geçirdi.