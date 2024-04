Yozgat\'ın Saray köyünde leyleklerin yaşamı fotoğraflandı

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Leyleklerin her yıl konakladığı yerleşim yerlerinden Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyüne giden fotoğrafseverler, leyleklerin yaşamlarını gözlemleyip, çekimlerini yaparak ölümsüzleştirdi.

Yozgat'ın özellikle hububat ekiminin fazla, sulak alanlara yakın köylerde elektrik direklerine, çatılara veya ağaçlar üzerine yuva yapan leylekler, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yuvalarına döndü, yavrularını büyütmeye başladı. Yozgatlı bir grup fotoğrafsever de leyleklerin yaşamlarını gözlemleyip, fotoğraflamak için en fazla leylek yuvasının bulunduğu yerleşim alanlarından Yerköy ilçesinin Saray köyünde buluştu.

"FOTOĞRAF SEVER TOPLULUĞU OLARAK HER YIL FARKLI BİR TEMA SEÇİYORUZ"

Yozgat'ın farklı bölgelerine her yıl ilkbahar döneminde leyleklerin göç ettiğini, her köyde birden fazla yuvanın bulunduğunu belirten fotoğraf tutkunlarından Meltem Yılmaz, bir grup arkadaşıyla birlikte Saray köyüne giderek, leyleklerin yaşamlarını gözlemleyip, fotoğraflarını çekmeye çalıştıklarını söyledi. Yılmaz "Yozgat'ta fotoğraf severlerden bir tanesiyim. Saray köyümüzde leyleklerin yaşamını yakından görelim istedik, çünkü leylekler buraya her sene geliyor. Bu bölgede elli civarında leylek buraya yuva yapıyor ve halkımız da oldukça duyarlı. Biz de bu konuyu gündeme getirmek istedik ve arkadaşlarımızla birlikte burayı fotoğraflamaya geldik. Fotoğraf sever topluluğu olarak her yıl farklı bir tema seçiyoruz. Yozgat'ta diğer ilçelerimizde de biz zaman zaman temalar oluşturup diğer ilçelerimizde de Yozgat'ı da ön planda tutarak çekimler yapmaya devam ediyoruz" dedi.