Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu

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Yozgat'ın Azizli Mahallesi'nde 20'den fazla sokak köpeği ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, köpeklerin şırınga yardımıyla kimyasal madde kullanılarak zehirlendiği, ardından toplu halde dağlık alana bırakıldığını söyledi.

02.06.2024 23:07  Güncelleme: 00:05
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Yozgat'ın Azizli Mahallesi'nde 20'den fazla sokak köpeği ölü olarak bulundu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, zehirlendikten sonra köpeklerin toplu olarak bölgeye atıldığını söyledi.

Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu

20'DEN FAZLA KÖPEK ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Yozgat Katı Atık Birliği yakınlarında sokak köpeklerinin toplu halde ölü bulunduğu bilgisini alan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye ekipleriyle olay yerine gitti. Yapılan incelemede 20'nin üzerinde köpeğin şırınga yardımıyla kimyasal madde kullanılarak öldürülüp, toplu halde dağlık alana bırakıldığı tespit edildi. Telef olan hayvanlar belediye ekiplerinin kazdığı kuyuya gömülürken, hayatta kalan 30'a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediye barınağına götürülerek tedavi ve bakımları yapıldı.

Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu

"YAVRU KÖPEKLER DE PERİŞAN HALDEYDİ"

İnsan olarak bir vahşete tanık olduklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Öğretim görevlisi bir arkadaşımız bize ihbarda bulundu, biz de olay yerine gittik. Katı atık tesisimize 300 metre mesafede 20'nin üzerinde yetişkin köpeğin zehirlenip o bölgeye atıldığını gördük. Bunlar iğne ile zehirlenmişler, köpekler başka bir yerde zehirlenip buraya atılmışlar. Daha kötü olanı da bu ölen köpeklerin yavruları vardı, 30'un üzerinde yavru köpek vardı o bölgede. Onlar da perişan haldeydi. Görevli arkadaşlarla yavruları ve sağ olan diğer yetişkin köpekleri belediyemizin barınağına getirerek bakımlarını yaptık" dedi.

Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu

"BÖYLE BİR VAHŞETİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Zehirlenerek öldürülen köpeklerin belediye ekiplerince gömüldüğünü ifade eden Başkan Arslan, "Ölmüş köpekler sağlık açısından da sorun oluşturmaya ve kokmaya başlamıştı. Onları da orada büyük bir çukur açarak gömdük. Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak bir tarafı da olamaz. Bu dönemde böyle bir vahşeti ve bunu yapanları da insan olarak kabul etmek mümkün değil. Biz üzerimize düşen insanlık görevini yapacağız, bu canlılara merhametle yaklaşacağız. Bu yavruların da hepsinin bakımını ve beslenmesini biz yapacağız" şeklinde konuştu.

Yozgat\'ta 20\'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: çoluk çocuğu ısırırlakken neredeydiniz hee ???? 15 16 Yanıtla
    Okan: yaprak Ferhat sen sus 6 5 ferhat eser: okan yaprağı eline veririm aklın kaçar 2 4
  • utku ergün: Çözüm bu değiş arkadaşlar 10 2 Yanıtla
    ferhat eser: çözüm erdemin top olması 1 0
  • erdem turan: Bu canlar cennete gitti ya siz nereye gideceksiniz 5 5 Yanıtla
  • erdem turan: Ferhat sevdiklerinin sonuda böyle olur inşallah 5 3 Yanıtla
    ferhat eser: oğlum siz hayvan sever değil kaos seversiniz bir kere bir hayvan beskemissen bir kere barınak ziyaret etmissen bende birşey bilmiyorum itharıf seni 3 3 ferhat eser: inşallah sen yaşayacaksın bunu 1 2

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