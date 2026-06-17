Tekstil patronu maaşları ödemeden kaçtı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 3 ay önce açılan tekstil firması yönetimi, çalışanların maaşlarını ödeyemeyince sabah özel eşyalarını alıp kayıplara karıştı. İki aydır maaş alamadıklarını belirten çalışanlar, mağdur edildiklerini belirterek, haklarının ödenebilmesi için fabrika yemekhanesinde beklemeye başladı.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2014 yılında açılıp, 2024 yılının Eylül ayı içerisinde kapanan ve 250 çalışanın mağdur olduğu Ritim Tekstil Şirketi'ne ait fabrika binasında yaklaşık 3 ay önce H-Fit isimli firma tekstil fabrikasını işletmeye açtı. Fabrika yönetimi yaklaşık 2 aydır çalışanları maaşları ödemekte zorlanınca bugün sabah erken saatlerde özel eşyalarını alarak, kayıplara karıştı.

Sabah işyerine gelen emekçiler, fabrikada kimseyi bulamayınca şaşkına döndü. Yaptıkları telefon görüşmeleri sonrasında fabrika yönetiminin ilden ayrıldıklarını öğrendi.

Sabah çalıştıkları fabrikaya geldiklerinde yönetimde kimseyi göremediklerini söyleyen işçi Savaş Akdoğan, "Bu işlere biz dün başladık. Dün fason işi getirdiler. Diğer Zara işi vardı. Arkadaşlar onu bize ara ara toplattılar, denetleme var falan diye aldılar işi götürdüler başka yere. Ondan sonra biz de dün başladık akşam evimize gittik. Sabah geldik, hepsi gitmiş. Bu işi veren de otelde kaldı, geldi onun da haberi yok. O da şaşkın halde. İşini de götüremiyor buradan. Şu an resmi prosedürleri bekliyor" diye konuştu.

"10 SENELİK TAZMİNATLARIMIZ GİTTİ"

Mağdur olduklarını dile getiren Akdoğan, yetkililere sorunun giderilmesi için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Bu Yozgat'ın kaderi mi? Buraya gelen her firma insanları çalıştırıyor, 40 gün 45 gün 3 ay ondan sonra parasını vermeden gidiyor. Biz ne yapalım? Turan Laçin, Mehmet Uluçay, Tolga Uluçay bunlar baba oğul. Oğlunu bir hafta önce muhasebecilik yaptırdı burada, gönderdi. Dün akşamda bir tane daha vardı İlhan diye bir müdür gelmişti, fasoncu. İkisi de arabaya binip gitmişler. ve biz mağduruz. Herkesin kredisi var, ev kirası var, çoluğu çocuğu süt alacak parası yok. Gece gündüz burada çalışmış insanlar. Yozgat'ta bir tane yetkili yok, bunları takip eden. İşe gelenin de 10 gün sigortasını yapmıyorlar. Onu takip edecek bir sigorta yetkilisi de yok burada. Hepimiz de bakın giriş tarihimiz belli, sigorta tarihimiz değişik. 10 gün sonra. Niye? Laçin firması diye bir firma açtı. Onu da yaptı, kapattı. Milletin parasını vermedi. Herkes mahkemelik. Daha önce bu H-Fit yine mahkemelik. H-Fit'in sahipleri de var. Şu anda haber bekliyoruz. Paranızı ödeyeceğiz 15 gün içinde. Bizim de haberimiz yok diyorlar burada kaçak mal dikildiğinden. Yani bizler de hep mağduruz. Valiyi aradık gelmedi. Belediye başkanını arıyoruz. Tamam biz ilgileniyoruz diyorlar ama her zaman aynı konu. Yan tarafta tekstil vardı. Orada çalıştık. 10 senelik tazminatlarımız gitti. Bizim kaderimiz ne ki, bizim sahip olacak hiç kimsemiz yok bu memlekette."

"MAAŞIMIZI 2 AYDIR ALAMIYORUZ"

Nafiye Cankurtaran isimli çalışan da, "Turan Laçin burayı H-Fit tekstil olarak 3 ay öncesinden açtı. Bizi topladı. Ondan sonra biz çalıştık. Maaşımızı 1,5-2 aydır alamıyoruz. Sonra bir sabah geldik. Hiç kimse yok. Biz de mağduruz, paramızı istiyor. Zara tekstile işini almışlar, kaçak çalıştırmışlar ve Zara'dan da şikayetçiyiz. Zara tekstil de daha öncesinden de çalıştığımızda para vermeli. Şimdi Laçin'e de iş vermiş. Laçin'de ondan almış herhalde. Tam bilmiyor. Paramızı alamıyoruz. Biz mağduruz, paramızı istiyor. Penye, tişört dikiyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi.

"BİZ NASIL ALACAĞIZ BU PARAYI?"

Haklarını talep eden Yeşim Salmanlı ise, "3 ay önce burası açıldı, çalıştık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Cumartesi geldiğimiz halde mesailerimiz düşük. Akşamları kaldığımız halde düşük. Paramızı alamıyoruz. Turan Bey'e de kaçmış dediler. Biz mağduruz. Paramızı istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz ev geçindiriyoruz, bark geçindiriyoruz. Herkes burada ev kirası ödüyor. Biz nasıl alacağız bu parayı? Ben anlamıyorum. Çalıştırıyorsunuz paranızı verin o zaman. Maaşı ödemediler. Diyor ki 15 gün sonra. 15 güne kadar ben ne yapabilirim? Bugün iş yok, iş sahası yok. Ben ne yapabilirim 15 gün içinde. Hiçbir şey kalmadı. Cebimizde para bile kalmadı. Bu bizim hakkımız. Hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARALARIMIZIN ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ"

Mehmet Keser isimli çalışan da, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"Burada bu H-Fit fabrikasında yaklaşık 2 aydır çalışıyorum. Turan Laçin bizi bazı vaatlerle getirdi buraya. Paranızda sıkıntı olmayacak, paranızı güzel bir şekilde yatıracağız diye bize ümitler verdi. Biz de geldik, çalıştık. Para ödeme saatine, zamanına geldiğinde de toplantı yaptı, para yok, bir hafta sonra vereceğiz, isteyen çalışabilir, istemeyen şu anda çıkıp işi bırakıp gidebilir. Biz de bu şekilde işi bırakıp gittik. Arkadaşlar gelmiş bugün sabah. Kapıyı kilitli bulmuşlar. Adam işi bırakıp kaçmış, gitmiş. Yaklaşık 80 kişi çalışıyor. Paramızı alamadık, mağduruz. İnsanların kirası var, elektrik faturası var, doğalgaz faturası var, telefon faturası var. Bu paralar ödenmezse bu insanlar nereden ödeyecek? Ben fabrikada ütücü olarak çalışıyordum. Daha önce de çalıştım bu fabrikada. Biz mağduruz yani paralarımızın ödenmesini istiyoruz."